Tijdelijk extra voordeel op Samsung Galaxy Watch8 bij MediaMarkt (ADV)

De feestdagen komen eraan en dus is het tijd om cadeau’s voor familie en vrienden in te slaan! Bij MediaMarkt scoor je nu het ideale cadeau voor tijdens de feestdagen: een Samsung-pakket vol gadgets.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Lifestyle Pack bij MediaMarkt

Kijk jij ook uit naar de feestdagen? De leukste tijd van het jaar laat niet lang meer op zich wachten en dus is het tijd voor cadeau’s. Als je het moeilijk vindt om een leuk cadeau te verzinnen, dan moet je bij MediaMarkt een kijkje nemen.

Bij de winkel is nu het Samsung Lifestyle Pack te vinden. Dit is een pakket met allerlei Samsung-gadgets, zoals de Galaxy Watch8, Galaxy Buds3 FE en de SmartTag2. Zo geef je in één keer een smartwatch, een setje draadloze oordopjes én een bluetooth-tracker.

Het pakket kost 369 euro en scoor je nu met extra veel voordeel bij MediaMarkt. Daardoor is dit goedkoper dan wanneer je alle gadgets los zou aanschaffen. Kopen kan via de knop hieronder, maar wees er wel snel bij want op = op! De actieperiode van het Samsung Lifestyle-pakket loopt tot en met 25 december 2025.

Toffe gadgets in één pakket

De Samsung Galaxy Watch8 is één van de populairste smartwatches van dit moment. Het slimme horloge ziet er door het nieuwe design niet alleen strak uit, maar is daarnaast echt een verlengde van je smartphone. Zo krijg je direct alle meldingen en belletjes op je pols en kun je simpel en snel reageren.

Ook allerlei handige apps zijn natuurlijk op de Galaxy Watch8 te gebruiken. Denk aan Google Maps om naar locaties te navigeren, of gebruik Spotify op je smartwatch om je favoriete muziek en podcasts te bedienen. Verder is de Watch8 het ideale hulpje tijdens het sporten en kun je ‘m ook gebruiken om in de winkel je boodschappen af te rekenen, of in de bus in te checken met je bankpas.

Ook krijg je de Buds3 FE in het pakket. Dit zijn fijne draadloze oordopjes met noise cancelling, oftewel: je luistert muziek zonder dat je last hebt van omgevingsgeluid. Je koppelt de dopjes makkelijk met je telefoon en kan 8,5 uur op een volle lading luisteren. Met het meegeleverde oplaaddoosje gaan de oordoppen nog veel langer mee.

Met de Samsung SmartTag2 kun je tot slot altijd makkelijk je spullen terugvinden. Deze bluetooth-tracker hang je om je sleutelbos of je stopt ‘m bijvoorbeeld in je rugzak of reistas. Door middel van bluetooth is de SmartTag2 te tracken, zodat je altijd kunt zien waar je spullen zijn. Ideaal voor bijvoorbeeld op vakantie! Al deze handige gadgets zitten in één pakket, waarmee je goedkoper uit bent dan wanneer je alles los koopt.

De voordelen van MediaMarkt

Zoals je van MediaMarkt gewend bent, kun je het Samsung-pakket online bestellen en thuis laten bezorgen. Ook is het mogelijk om je bestelling af te halen bij een MediaMarkt-winkel in de buurt. Het ideale cadeau tijdens de feestdagen haal je tot en met 25 december met extra veel voordeel in huis. En onthoud: op = op!