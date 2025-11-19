Samsung Galaxy Watch8 fors in prijs gedaald bij MediaMarkt (ADV)

Black Friday is in volle gang bij MediaMarkt en dat betekent hoge kortingen op populaire elektronica. Van smartphones tot laptops: MediaMarkt is er vroeg bij. Haal bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch8 voor een lagere prijs in huis.

Black Friday 2025 is gestart bij MediaMarkt

Het is pas op 28 november officieel Black Friday, maar MediaMarkt is alvast begonnen. Er zijn ontzettend veel goede acties te vinden, waaronder op smartphones, tablets en laptops.

Scoor nu bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch8 voor een lekker lage prijs. Tijdelijk kost ‘ie slechts 224 euro. Wil je jouw nieuwe smartwatch zo snel mogelijk in huis hebben? Bestel de Watch dan via de webwinkel en laat ‘m in de winkel bezorgen. Je kan het klokje dan al binnen een half uurtje ophalen.

Samsung Galaxy Watch8 verlengde van je telefoon

Met de Samsung Galaxy Watch8 om je pols haal je alles uit je telefoon. Ontvang alle meldingen en belletjes direct op je pols, maar ook kun je AI snel een antwoord laten opstellen als je in tijdnood zit. De smartwatch draait op Wear OS, waardoor je nagenoeg elke app installeert die je ook op je telefoon gebruikt.

Denk hierbij aan Google Maps, zodat je overal de weg vindt, of Spotify. Daarmee bedien je tijdens een wandeling of sportsessie je motiverende muziek razendsnel. Handig is ook dat je met de Galaxy Watch8 in de winkel je boodschappen afrekent of in de bus incheckt met je bankpas.

Ga je voor de LTE-variant, dan is het zelfs mogelijk om je telefoon helemaal thuis te laten. De Galaxy Watch8 maakt nu verbinding met mobiel internet in plaats van je smartphone via bluetooth. Scoor de smartwatch bij MediaMarkt voor 279 euro.

Ontdek de Samsung Galaxy Watch8 bij MediaMarkt: voor 224 euro

Houd je sportprestaties nauwkeurig bij

De smartwatch herkent meer dan 100 sporten. Je hoeft dus niet eerst in de lijst te zoeken naar de juiste activiteit, maar kan direct aan de slag. Bij het sporten is niet alleen de beweging van belang, maar ook de manier waarop je lichaam reageert. Daarom is de Galaxy Watch8 uitgerust met veel sensoren.

Naast elke stap houdt het apparaatje ook je hartslag, zuurstofsaturatie en nog veel meer bij. Denk aan je hersteltijd en tempo tijdens het hardlopen. De Galaxy Watch8 heeft een IP68-certificering en kan dus ook tegen water. Houd de watch dus vooral om tijdens het zwemmen.

Bomvol slimme functies

De functie waarmee Galaxy AI je berichten antwoordt is niet de enige slimme functie die op de smartwatch te vinden is. De slaapcoach is bijvoorbeeld ook verbeterd, waardoor je op basis van kunstmatige intelligentie gepersonaliseerde inzichten krijgt én tips om beter te slapen. Ook laat ‘ie het je weten als je slaapapneu hebt.

Google Gemini is ook geïntegreerd op de Galaxy Watch8. Zo kun je met een spraakcommando een work-out starten, maar ook al je brandende vragen stellen. Vraag Gemini bijvoorbeeld wat het weer morgen wordt, zodat je niet nat wordt tijdens een wandeling. Of hoeveel stappen je moet zetten om je avondeten te verbranden.

Samsung Galaxy Watch8 voor slechts 224 euro

Dankzij de Black Friday Weeks bij MediaMarkt haal je de Samsung Galaxy Watch8 in huis voor 224 euro. Je hebt dan de smartwatch in Dark Gray en een kast van 40mm om je pols. Wees er snel bij, want op is op!

Plaats je bestelling vandaag voor 23.59 uur en je ontvangt de Galaxy Watch de volgende dag thuis. Wil je het horloge sneller dragen? Laat ‘m dan bij een winkel bij jou in de buurt bezorgen, want dan kan je hem al binnen een half uur afhalen.