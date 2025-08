Dit is hoe je de Samsung Galaxy Watch 8 voor 279 euro in huis haalt (met gratis Buds 3)

De Samsung Galaxy Watch 8 is pas net uit, maar nu al met veel korting in huis te halen. Hij is momenteel 100 euro goedkoper én je krijgt ook nog eens de Buds 3 gratis ter waarde van 179 euro. Dit is hoe.

Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) met gratis Buds 3 (Pro) én tot 150 euro korting

Op 9 juli kwam Samsung met gloednieuwe apparaten, waaronder foldables en smartwatches. Dit zijn de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic. Beide haal je met de kortingscode WATCH2025 bij verschillende webwinkels goedkoper in huis, maar alleen Samsung doet daar nog een gratis setje Galaxy Buds bij.

Kies je voor de instapper, de Galaxy Watch 8, dan krijg je 100 euro korting en de Galaxy Buds 3. Voor de smartwatch met draadloze oordopjes ben je dan slechts 279 euro kwijt. Ga je voor de uitgebreidere Galaxy Watch 8 Classic, dan krijg je zelfs 150 euro korting en de Galaxy Buds 3 Pro voor 379 euro. De oordopjes worden automatisch aan je winkelwagen toegevoegd.

Houd er rekening mee dat de levertijd van de Watches verschilt per horlogebandje die je kiest. Zo zijn de grijze en roze volledig uitverkocht en vindt de levering van de witte pas eind augustus plaats. Kies daarom voor mint of donkerblauw, die wél direct leverbaar zijn. De bandjes zijn heel eenvoudig te vervangen. Bij Bol heb je zelfs keuze uit veel meer verschillende varianten, zoals een milanese staal of een donkergroen sport bandje.

Dit is de Samsung Galaxy Watch 8

De Samsung Galaxy Watch 8 heeft een volledig nieuw ontwerp gekregen. Het ronde scherm ligt in een wat vierkantere kast en ziet er daardoor futuristisch uit. Het always on-scherm kan lekker helder, zodat je ook in de felle zon het display altijd kan aflezen. De piekhelderheid is hoger dan bij zijn voorganger, maar liefst 3000 nits.

Met de Galaxy Watch 8 om je pols weet je zeker dat je goed slaapt, want met deze smartwatch focust Samsung op het verbeteren van je slaapritme. Op basis van de gegevens krijg je advies over wanneer je het beste naar bed gaat. Ook laat ‘ie het je weten als je slaapapneu hebt.

Natuurlijk houd je ook al je sportactiviteiten, stappen en hartslag bij. Nieuw is de High Stress Alert, die je laat weten als je stressniveau te lang hoog blijft.

Hierom wil je de Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Voor wie een wat uitgebreider klokje wil, gaat voor de Galaxy Watch 8 Classic. Deze heeft een draairing om het scherm, zodat je snel door menu’s scrolt. Daarnaast is hij voorzien van een snelknop, zodat je met één druk op de knop naar je favoriete app gaat.

Verder is de accu iets groter dan die van het instapmodel en kan hij beter tegen een stootje. De behuizing is van roestvrij staal in plaats van aluminium. Hij is alleen verkrijgbaar in een groter formaat van 46 millimeter, dus hij is wel vooral geschikt voor de grotere pols.

Zelf de beste prijzen vergelijken

Wil je zeker weten dat je de beste prijs te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Hier geef je jouw wensen voor kleur aan met behulp van de filters. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.