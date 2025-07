Haal het maximale uit je Samsung Galaxy Watch 8 met de Galaxy Z Fold 7 (ADV)

Er zijn weer nieuwe foldables en smartwatches van Samsung. Haal het maximale uit je Galaxy Watch door voor de Galaxy Z Fold 7 te gaan. We vertellen je waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gloednieuwe Samsung Galaxy Watch 8 (Classic), Z Fold 7 en Flip 7 (FE)

Op 9 juli presenteerde Samsung tijdens het Galaxy Unpacked-evenement nieuwe gadgets. De Galaxy Watch 8 (Classic), Z Flip 7 (FE) en Z Fold 7 zijn nu per pre-order te bestellen. Apart van elkaar zijn het stuk voor stuk veelzijdige en krachtige apparaten, maar combineer de Galaxy Watch met de Galaxy Z Fold 7 en je haalt het meeste eruit.

Je haalt de foldables tijdelijk extra voordelig in huis bij Vodafone. Op de Galaxy Z Fold 7 krijg je bijvoorbeeld tot wel 551 euro upgradevoordeel. Dit houdt in dat je het model met 512GB koopt voor de prijs van 256GB. Bovendien krijg je nog eens 371 euro korting op de toestelprijs en betaal je 1728 euro. Ook de Galaxy Z Flip 7 en 7 FE zijn momenteel extra voordelig.

Houdt je sportprestaties bij via Strava

Ga je regelmatig hardlopen of wandelen, dan zie je jouw route precies in Strava. De Galaxy Watch 8 houdt jouw sportprestaties nauwlettend bij. Je prestaties worden automatisch gesynchroniseerd tussen de Galaxy Watch 8 en de Z Fold 7. Daardoor analyseer je jouw prestaties uitgebreid op het grote 8 inch-scherm van de foldable.

Bovendien ga je nog een stap verder dankzij Galaxy AI. De Galaxy Z Fold 7 voorziet je van inzichten die specifiek op jou zijn afgestemd op basis van de data vanuit je Galaxy Watch. Denk hierbij bijvoorbeeld een aangepast sportschema, waarbij de kwaliteit van je slaap en je stressniveau wordt meegenomen.

Laat je telefoon thuis en blijf bereikbaar

Handig is dat je met de Galaxy Watch met mobiel internet ook je smartphone thuis kan laten. Je blijft gewoon bereikbaar en ontvangt alle meldingen op je pols. Tijdens het hardlopen heb je natuurlijk geen zakken en een tas is onhandig, waardoor dit een uitkomst biedt.

Krijg je een belangrijk belletje binnen, dan neem je gewoon op. Er zit een microfoon in je Galaxy Watch, waardoor je eenvoudig een gesprek voert. Dit alles is binnenkort mogelijk dankzij Vodafone OneNumber.

Bedien je muziek eenvoudig op je pols

Een motiverende melodie is ook vaak welkom tijdens het sporten. Om dan helemaal je telefoon erbij te moeten pakken zorgt ervoor dat je langer van je doel blijft dan nodig. Met de Galaxy Watch om je pols heb je in een handomdraai je muziek geregeld of zet je de volgende podcastaflevering aan.

Even een boodschap betalen op je route zonder telefoon in de buurt kan ook. Er zit een nfc-chip in de smartwatch. Vervolgens betaal je contactloos aan de kassa.

Gebruik je Galaxy Watch als sluiterknop

De Galaxy Z Fold 7 zet je dankzij het handige ontwerp overal neer waar je maar wil. Heb je de ideale belichting gevonden, dan zet je het scherm gewoon open op een hoek. Vervolgens gebruik je de steengoede 200 megapixel-camera.

Op het coverscherm zie precies waar in het frame je staat, en belangrijker: hoe je op het kiekje staat. Gebruik de Galaxy Watch vervolgens als sluiterknop, maar ook hier kan je op het schermpje precies zien hoe het kiekje eruit gaat zien.

Vodafone OneNumber: binnenkort voor Galaxy Watches beschikbaar

Met Vodafone OneNumber verbind je jouw smartwatch met mobiel internet en laat je jouw telefoon gewoon thuis. Je maakt hiermee gebruik van dezelfde databundel als je telefoon voor slechts 5 euro per maand extra.

Momenteel is dit alleen nog beschikbaar voor Apple Watches, maar binnenkort ook voor de Samsung Galaxy Watch. Klanten van Vodafone kunnen vanaf dan ook profiteren van alles dat de Galaxy Watch te bieden heeft. Je kunt nu alvast je mailadres achterlaten, zodat je direct op de hoogte bent als het beschikbaar is.

Tijdelijk Unlimited data voor slechts 22,50 euro per maand

Tijdelijk profiteer je van veel voordeel bij Vodafone. Zo haal je de Galaxy Z Fold 7 met voordeel in huis. De variant met 512GB heeft namelijk dezelfde prijs als die met 256GB én je krijgt 551 euro korting op het toestel. Liever de Galaxy Z Flip 7 of de Z Flip 7 FE? Dan loopt je voordeel op tot 539 euro.

Heb je thuis ook vast internet van Ziggo? Dan profiteer je helemaal van veel voordeel. Kies je voor Unlimited data, dan betaal je momenteel slechts 22,50 euro per maand in plaats van 32,50 euro per maand. Deze aanbieding loopt nog tot en met 3 augustus. Bovendien krijg je een gratis extra tv-pakket voor meer keus tijdens dat avondje op de bank.