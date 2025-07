Samsung Galaxy Watch 8 (Classic) pre-order: de beste deals op een rij

De nieuwe Samsung Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic zijn nu te bestellen! Wil je weten waar je de smartwatches kan kopen? We zetten alle prijzen en deals op een rijtje.

Samsung Galaxy Watch 8 pre-order: een overzicht

Samsung komt met gloednieuwe smartwatches! De Galaxy Watch 8 en Galaxy Watch 8 Classic volgen de populaire van Galaxy Watch 7 van vorig jaar op en beschikken over toffe upgrades. Dat begint al bij het uiterlijk, want de horloges hebben een compleet nieuw design.

De Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic hebben veel gemeen, maar verschillen natuurlijk ook van elkaar. De Classic is iets uitgebreider en luxer, maar daardoor ook duurder. Voor de smartwatch ben je 529 euro kwijt. De Galaxy Watch 8 kost 379 euro en is daarmee dus toegankelijker.

De horloges zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren, net als bij voorgaande Galaxy Watches. De Watch 8 verschijnt in twee formaten: 40 en 44 millimeter. De Watch 8 Classic is daarentegen standaard 46 millimeter groot.

Pre-order de Samsung Galaxy Watch 8

De Samsung Galaxy Watch 8 is de directe opvolger van de Galaxy Watch 7 en op veel punten verbeterd. Zo beschikt de Watch 8 over een nieuw design, dat lijkt op dat van de Galaxy Watch Ultra. Het klokje is nog steeds ronder, maar heeft ook een vierkanter ontwerp.

Samsung heeft de Watch 8 bovendien dunner gemaakt én voorzien van een helderder scherm. Handig, want hierdoor kun je de smartwatch makkelijker aflezen in de felle zon. De Galaxy Watch 8 draait op Wear OS 6, de nieuwste versie van het besturingssysteem voor slimme horloges. Ook aanwezig is One UI 8 Watch.

De Galaxy Watch 8 heeft verder 32GB aan opslagruimte, zodat je genoeg apps kan installeren. De accu ondersteunt snel opladen. Uiteraard kun je de smartwatch gebruiken om je dagelijkse beweging bij te houden, work-outs te starten en meldingen te krijgen van apps.

De Galaxy Watch 8 heeft een adviesprijs van 379 euro voor het 40 millimeter-model. Heb je een grotere pols? Ga dan voor de 44 millimeter-versie. Die kost 409 euro. De smartwatch is in twee kleuren verkrijgbaar (Graphite en Silver) en kun je pre-orderen bij de winkels hieronder.

Galaxy Watch 8 Classic pre-order

Samsung bracht vorig jaar geen opvolger voor de Galaxy Watch 6 Classic uit, maar daar komt nu verandering in! De Galaxy Watch 8 is het nieuwe, luxere klokje van de fabrikant. De smartwatch heeft bijvoorbeeld een draaibare rand, die je kan gebruiken om door de interface te navigeren.

Ook is er een snelknop, die je kan koppelen aan een app of actie. De Galaxy Watch 8 Classic draait – net als zijn goedkopere broertje – op Wear OS 6 met One UI 8 Watch. Het horloge heeft daarentegen meer opslag (64GB in plaats van 32GB) en een grotere accu.

De Galaxy Watch 8 Classic is met een formaat van 46 millimeter groter dan de normale Watch 8. Onder de motorkap zit wel dezelfde Exynos W1000-processor, die voor prima prestaties moet zorgen. De smartwatch kost 529 euro en verschijnt in de kleuren zwart en wit. De versie met LTE-ondersteuning kost 579 euro. Pre-orderen kan bij de webwinkels hieronder.

Bestel ook nieuwe Samsung-accessoires

