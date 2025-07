Haal alles uit je Samsung Galaxy Watch 8 LTE met SimWallet (ADV)

Samsung heeft onlangs de Galaxy Watch 8 gepresenteerd. Haal alles uit de smartwatch met mobiel internet en SimWallet van Odido. We vertellen je er alles over.

Nieuw: Samsung Galaxy Watch 8

Op 9 juli was weer een Galaxy Unpacked-evenement van Samsung. Tijdens dit event zijn toffe nieuwe apparaten gepresenteerd, waaronder foldables, maar ook de nieuwste Galaxy Watches. Het gaat om de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic.

Ga je voor de Watch 8 (Classic) LTE, dan biedt ‘ie ook ondersteuning voor mobiel internet en kan je de deur uit zonder smartphone. Test eens of het iets voor jou is met SimWallet van Odido. Dit is een prepaid esim-bundel met onbeperkt internet en kost je 2,50 euro voor één dag, of vanaf 20 euro voor een maand.

Het is natuurlijk ook mogelijk om direct voor meerdere dagen te kopen. Ook ideaal als je een dagje jouw telefoon thuis wil laten, maar dit niet structureel voorkomt. Natuurlijk werkt dit ook met andere smartwatches.

Samsung Galaxy Watch 8 houdt een vinger aan de pols

De Watch 8 LTE geeft je meer vrijheid. Laat gerust je telefoon thuis, want je bent nog gewoon bereikbaar. Beantwoord berichtjes of neem een belletje aan. Betaal een boodschap dankzij de nfc-chip. Heb je tijdnood? Dan laat je Galaxy AI snel een berichtje opstellen. Heb je nou niet dagelijks mobiel internet op je smartwatch nodig, dan biedt SimWallet uitkomst.

Je betaalt per dag 2,50 euro voor onbeperkt internet. Ideaal als je naar een festival gaat en liever je telefoon thuis laat. Een dagje naar het strand deze zomer wordt ook direct zorgelozer zonder telefoon, want de Watch 8 neem je gewoon mee het water in. Een smartphone moet je natuurlijk bij je handdoek achterlaten.

Met de Samsung Galaxy Watch 8 om je pols weet verder je precies hoe het er voorstaat met je gezondheid. Hij meet je hartslag, aantal stappen en geeft je handige tips om beter te slapen. Denk aan de optimale slaaptijd, afgestemd op jouw lichaam.

SimWallet: ook als je geen klant bent van Odido

SimWallet is de nieuwste dienst van Odido en is ook verkrijgbaar op het moment dat je geen klant bent van de provider. Het is een databundel zonder dat je vastzit aan een abonnement. Je laadt de esim op je apparaat, zoals je nieuwe Galaxy Watch 8, middels een qr-code die alle gegevens bevat. Binnen drie minuten is het allemaal geregeld.

Bij Odido kun je kiezen uit verschillende snelheden voor je mobiele Unlimited-abonnement, en dat geldt ook voor SimWallet als je voor de maandpas kiest. Je hebt de keuze uit twee varianten: de hoogste snelheid tot 100 Mbit/s, of een voordeligere optie met 20 Mbit/s. Hieronder vind je de mogelijkheden:

24 uur Snelst : Eén dag onbeperkt internet met een snelheid tot 100 Mbit/s voor 2,50 euro

: Eén dag onbeperkt internet met een snelheid tot 100 Mbit/s voor 2,50 euro 30 dagen Snelst : Een maand onbeperkt internet met 100 Mbit/s voor 25 euro

: Een maand onbeperkt internet met 100 Mbit/s voor 25 euro 30 dagen Snel: Een maand onbeperkt internet met 20 Mbit/s voor 20 euro

Hiervoor gebruik je SimWallet nog meer

Natuurlijk is SimWallet in nog meer situaties handig. Zo vermaak je de kinderen op de achterbank onderweg met een film of serie op de tablet. Of zorg je dat die vriend uit het buitenland direct toegang heeft tot internet, zonder aan een abonnement vast te zitten. Ook voor de festivalzomer is het een uitkomst: zo weet je zeker dat je genoeg data hebt om die video’s naar je vrienden te versturen.

Ben je geen klant van Odido? Geen probleem, want iedereen kan SimWallet gebruiken, ongeacht de provider van je mobiele abonnement.

Op SimWallet is de Fair Use Policy van Odido van toepassing. Dit wil zeggen dat je per dag maximaal 20GB aan data krijgt. Ga je hier overheen, dan kan je nog wel internetten, maar wordt de snelheid verlaagd.