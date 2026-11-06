Eindelijk een écht goede Black Friday-deal: nieuwste Galaxy Watch bereikt laagste prijs ooit

Tussen het gigantische aanbod aan Black Friday-aanbiedingen is het soms lastig om een écht goede deal te vinden. Wie op zoek is naar een slim horloge voor je dagelijkse berichten, gezondheid en nachtrust, hoeft echter niet meer verder te zoeken.

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De opvallendste smartwatch-deal tijdens Black Friday

Bol heeft officieel de Black Friday-periode op de website afgetrapt met een ruim assortiment aan artikelen die je nu voor een lagere prijs kunt aanschaffen. Eén van de deals die er bij ons direct tussenuit sprong, is de Samsung Galaxy Watch 9, die nu te koop is voor 259 euro in plaats van de adviesprijs van 409 euro.

Wij hebben even verder gekeken en dit is de laagste prijs ooit waarvoor het horloge te verkrijgen is. Omdat de Galaxy Watch 9 het nieuwste model binnen het assortiment van Samsung is, komt zo’n flinke prijsdaling bij een recent uitgebracht product zelden voor.

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Je eigen digitale coach tijdens het sporten

Wie de smartwatch naast het beantwoorden van berichten en bellen ook actief wil inzetten tijdens het sporten, is bij de Samsung Galaxy Watch 9 aan het juiste adres. Het horloge ondersteunt tientallen sportprofielen: van hardlopen en wielrennen tot zwemmen en krachttraining. Dankzij de ingebouwde Fitness Index krijg je direct inzicht in onder meer je maximale zuurstofopname en hartslag.

Daarnaast zijn er specifieke hulpmiddelen aanwezig, zoals een Running Coach voor hardlopers. Met een speciaal programma helpt deze functie je om te starten met hardlopen of om je bestaande conditie gericht verder op te bouwen.

De smartwatch analyseert tijdens al je activiteiten continu je fysieke belastbaarheid en dagelijkse cardiobelasting. Op basis daarvan krijg je een persoonlijk advies, zodat je na een zware training precies weet of een rustdag verstandig is om overbelasting te voorkomen.

Uitgebreid inzicht in je nachtrust en gezondheid

Of je nu intensief sport of niet, een goede nachtrust en het bewaken van je algehele gezondheid is voor iedereen belangrijk. Ook op dit vlak kan de Samsung Galaxy Watch 9 ondersteuning bieden door je extra inzichten te geven. De ingebouwde sensoren meten gedurende de nacht niet alleen je hartslag en huidtemperatuur, maar ook het zuurstofgehalte in je bloed.

Met het speciale slaapcoaching-programma krijg je gepersonaliseerde adviezen om je rustmomenten beter in te richten en je slaapkwaliteit te verbeteren. Zelfs je bloeddruk en hartritme zijn eenvoudig vanaf je pols te controleren. Hierdoor kan het systeem je op tijd waarschuwen bij opvallende afwijkingen, nog voordat je deze zelf in de gaten hebt.

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Een krachtig horloge dat tegen een stootje kan

Onder de motorkap van de Samsung Galaxy Watch 9 zit de Snapdragon Wear Elite-processor. Die zorgt voor een snelle en soepele bediening. Het compacte 1,3 inch-scherm zorgt ervoor dat de smartwatch comfortabel om de pols zit en niet te groot oogt. Dankzij het amoled-scherm met een hoge helderheid blijft de weergave bovendien ook buiten in fel zonlicht uitstekend afleesbaar.

Daarnaast hoef je je geen zorgen te maken als je per ongeluk ergens tegenaan stoot. De Galaxy Watch 9 heeft een stevige aluminium behuizing en een krasbestendig scherm, waardoor het horloge goed beschermd is in het dagelijks gebruik.

De behuizing is waterbestendig tot 50 meter diepte, waardoor je het horloge gerust om kunt houden tijdens het zwemmen of een hevige regenbui. Mocht je echter een lange accuduur zoeken voor meerdaagse trektochten zonder tussentijds te hoeven opladen, dan kun je wellicht beter verder kijken naar een specifiek outdoorhorloge.

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