Vroege kopers van de gloednieuwe Samsung Galaxy Watch 9 of Ultra 2 krijgen dít extra

De aankondiging van de Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2 is een feit! De nieuwe smartwatches zijn nu te bestellen en daarom zetten we de prijzen en deals voor je op een rijtje.

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Samsung Galaxy Watch 9 pre-order: dit moet je weten

Samsung heeft zijn nieuwste smartwatches uit de doeken gedaan! Het bedrijf pakt het dit jaar iets anders aan en komt met de Galaxy Watch 9 en Galaxy Watch Ultra 2. De horloges verschillen behoorlijk van elkaar en dat zie je ook aan de adviesprijzen – waarover zometeen meer.

De Galaxy Watch 9 is de opvolger van de Watch 8 van vorig jaar. Samsung brengt geen nieuwe Classic-variant uit, waardoor we het dit keer alleen met de ‘normale’ Watch 9 moeten doen. Het klokje is in twee formaten beschikbaar: 40 en 44 millimeter.

Opvallender is de Galaxy Watch Ultra 2, de opvolger van de Watch Ultra die twee jaar geleden is verschenen. Deze smartwatch beschikt over de grootste vernieuwingen, maar is wel behoorlijk duur. We nemen de prijzen en deals hieronder met je door. Lees je mee?

Pre-order de Samsung Galaxy Watch 9

De Samsung Galaxy Watch 9 is de nieuwste ‘instap-smartwatch- van het merk. Het slimme klokje lijkt aan de buitenkant erg op de Watch 8. Sterker nog: de Watch 9 is precies even groot als zijn voorganger en verschijnt in dezelfde formaten.

Wel is de Galaxy Watch 9 een stukje sneller en dat komt door de Snapdragon Wear Elite-chip. Ook is de accu iets gegroeid, waardoor het klokje krachtiger en efficiënter is. Het schermpje, dat 1,34 inch (40 millimeter-model) of 1,47 inch (44 millimeter) groot is, is door de piekhelderheid van 3000 nits lekker helder.

De Galaxy Watch 9 kan natuurlijk je gezondheid, dagelijkse beweging, hartslag, bloedzuurstof en slaap bijhouden en is waterdicht. Het klokje kan suggesties geven voor een betere nachtrust en slaapapneu detecteren.

De Galaxy Watch 9 heeft een adviesprijs van 409 euro. Je haalt dan het 40 millimeter-model met bluetooth-ondersteuning in huis. Ga je voor de uitvoering met 4G, dan betaal je 459 euro. De grotere 44 millimeter-uitvoering kost 439 euro en voor 489 euro krijg je de versie met 4G aan boord.

Tijdelijk ontvang je bij Coolblue 100 euro korting met de code WATCH100. Heb je een oude smartwatch om in te leveren? Dan moet je bij Samsung zelf zijn en ontvang je 50 euro extra inruilwaarde.

Bestel de Galaxy Watch Ultra 2

De Galaxy Watch Ultra 2 is een échte high-end smartwatch en beschikt over forse verbeteringen. Zo is het slimme horloge uitgerust met een veel grotere accu met een capaciteit van 800 mAh. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de 590 mAh-batterij van de vorige Watch Ultra.

De Galaxy Watch Ultra is daarnaast uitgerust met een erg helder scherm, dat een piekhelderheid van 5000 nits aantikt. Door de titanium behuizing is de smartwatch extra stevig en hij heeft nu een speciale duikmodus.

Onder de motorkap zit verder een Snapdragon Wear Elite-processor met meer opslagruimte dan bij de voorganger. Je hebt nu 64GB om apps en andere bestanden op het horloge te bewaren.

De Galaxy Watch Ultra 2 heeft een adviesprijs van 749 euro, waarmee ‘ie een stuk duurder is dan de Watch 9. Hij is ook bij de release vijf tientjes duurder dan de vorige Ultra-watch. Je kan kiezen uit twee kleuren: Titanium Silver en Titanium Gray.

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