Samsung Galaxy Watch5 (Pro) en Buds2 Pro: de grootste vernieuwingen op een rij (ADV)

Naast de opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold4 en Z Flip4 heeft Samsung nu ook de gloednieuwe Galaxy Watch5 (Pro) en Buds2 Pro nu in het assortiment. Tijdelijk kun je flink profiteren van toffe deals.

Korting en meer op de Galaxy Watch5 en Buds2 Pro

Onlangs was het weer zover: tijdens een groots Unpacked-evenement onthulde Samsung zijn nieuwste producten voor de komende maanden. De meeste aandacht ging uit naar de imponerende Galaxy Z Fold4 en Z Flip4, de opvouwbare toestellen die zijn voorzien van allerlei handige vernieuwingen.

Dat is niet helemaal terecht, want Samsung introduceerde ook de Galaxy Watch5 (Pro) én Buds2 Pro. De gloednieuwe smartwatches zijn mooier, uitgebreider en slimmer dan hun voorgangers, terwijl de Buds2 Pro-oordopjes ook een heleboel te bieden hebben. Lijken de devices je wel wat? Exclusief bij Samsung.com kun je profiteren van een aantal aanbiedingen.

Tot en met 4 september krijg je een tweede horlogebandje (ter waarde van 39,99 euro) bij de Galaxy Watch5 en Watch5 Pro, als je die via de Watch Bespoke Studio samenstelt. Bij de Watch5 Pro krijg je bovendien 10 procent korting op het horloge (dit wordt direct verrekend in je winkelwagen). Ook op de Buds2 Pro ontvang je 10 procent korting.

Tot en met 2 oktober krijg je ook nog gratis een setje Galaxy Buds Live bij aankoop van de Watch5 (Pro). Dit zijn handige, draadloze oordopjes die normaal 69 euro kosten. Ga je voor de Buds2 Pro, dan ontvang je een leuk cadeau in de vorm van de Wireless Mono Charger (ter waarde van 39 euro). Daarmee kun je de oordopjes en andere Samsung-apparaten snel draadloos opladen.

Galaxy Watch5 (Pro): de belangrijkste verbeteringen

De Samsung Galaxy Watch5 en Watch5 Pro zien er misschien hetzelfde uit als hun voorgangers, maar zijn stiekem enorm verbeterd. Zo is de batterij een stuk groter, zodat je nog langer kan sporten met je horloge, meldingen binnenkrijgt en actief bezig blijft. De normale Watch5 kan zo tot 50 uur mee op een enkele acculading aldus Samsung, het 5 Pro-model zelfs 80 uur.

Ook nieuw is het laagje saffierglas bij de Galaxy Watch5 en Watch5 Pro. Dit is een premium materiaal dat ervoor zorgt dat de smartwatches steviger en duurzamer zijn. Je ziet veel minder snel krasjes op het amoled-scherm en dat is natuurlijk wel zo fijn.

De sensoren zijn ook vernieuwd in de Samsung Watch5 en Watch5 Pro. Een voorbeeld hiervan is de BIA-sensor. BIA staat voor ‘Bioelectrical Impedance Analysis’ en daarmee kun je de staat van je lichaam en gezondheid meten. Hier hoef je geen moeilijke dingen te doen; je activeert de feature simpel en snel op het horloge.

Galaxy Buds2 Pro: de belangrijkste verbeteringen

Ook de nieuwste oordopjes van Samsung, de Galaxy Buds2 Pro, zijn van slimme en fijne verbeteringen voorzien. Een hele belangrijke is het feit dat de dopjes zo’n 15 procent kleiner zijn dan de Buds2. Hierdoor zijn ze een stukje lichter en dat zorgt er weer voor dat ze beter in je oren zitten. Dat gaat niet ten koste van de accuduur, urenlang luisterplezier blijft dus gegarandeerd!

Natuurlijk is ook het geluid erop vooruit gegaan. Niet alleen klinkt je favoriete muziek nog beter met de Samsung Galaxy Buds2 Pro, maar de Intelligent Active Noise Cancellation is ook aangepakt. Je hoort nog minder achtergrondgeluiden en kan je dus helemaal focussen op je muziek of natuurlijk een telefoongesprek.

Films kijken is met de Galaxy Buds2 Pro ook een genot, want dankzij de 360 Audio-functie ‘draait’ het geluid als het ware met je hoofd mee. Zo lijkt het alsof het geluid van alle kanten op je af komt.

De Watch5 (Pro) en Buds2 Pro nu extra voordelig op Samsung.com

Natuurlijk hebben de Samsung Galaxy Watch5 en Watch5 Pro nog veel meer te bieden. Zo zijn ze in verschillende toffe kleurtjes te koop, kun je de bandjes ook nog eens verwisselen en draaien ze op Wear OS. Dit fijne besturingssysteem werkt vlot en ondersteunt heel veel apps.

En om nog even terug te komen op de nieuwe Galaxy Buds2 Pro: de oordopjes hebben ook een handige Ambient Modus die de muziek automatisch dempt als je begint met praten. Ideaal voor op kantoor dus! Verder gaan de oordopjes tot wel 8 uur mee op een volle lading en bevat het doosje ook nog een ingebouwde accu!