5 redenen om voor de Samsung Galaxy Watch5 Special Edition te kiezen (ADV)

De Samsung Galaxy Watch5 is al een tijdje op de markt, maar wist je dat er ook een Special Edition bestaat? Wij vertellen je er alles over.

5 redenen om te kiezen voor de Watch5 Special Edition

De Samsung Galaxy Watch5 volgde vorig jaar de Galaxy Watch4 op. Standaard komt deze smartwatch met een siliconen of lederen bandje. Er is echter nog een derde mogelijkheid. Ken jij de Special Edition al, waarbij je pronkt met een metalen bandje?

Ben jij op zoek naar deze Samsung Galaxy Watch5 Special Edition? Je haalt hem in huis via de webwinkel Excluso. Hij wordt dan ook gratis bij je bezorgd. Wij geven je vijf redenen waarom je de Samsung Galaxy Watch5 Special Edition moet kopen.

1. Uitgebreide sport- en gezondheidsfuncties

Met de Samsung Galaxy Watch5 Special Edition om je pols weet jij alles over je lichaam. Dankzij verschillende uitgebreide sensoren weet je precies wat je hartslag is of hoeveel stappen je vandaag hebt gezet. Ook weet je vanaf nu hoe snel je loopt of hoe hoog op een berg je je bevindt – en nog veel meer.

Tijdens het sporten wil je natuurlijk weten hoeveel calorieën je verbrandt. Daarvoor is dit slimme horloge voorzien van meer dan 35 verschillende activiteitenprofielen. Welke sport je dus ook beoefent, grote kans dat ‘ie ertussen zit.

2. Herkenbare software en grotere batterij

De Galaxy Watch5 draait op Wear OS, het besturingssysteem van Google speciaal voor smartwatches. Hierdoor installeer je al je apps via de Play Store, zoals je gewend bent van je telefoon. Natuurlijk legt Samsung een eigen sausje over Wear OS en past het merk met de One UI-schil het uiterlijk wat aan.

Verder heeft de Watch5 een grotere batterij dan zijn voorganger. Verder monitor je met de Galaxy Watch5 acht uur van je slaap nadat je hem acht minuten aan de lader hebt gelegd. Dat is 30 procent sneller dan de Galaxy Watch4 Special Edition.

3. Kleurrijk en sterk display

Het amoled-display zorgt ervoor dat het scherm kleuren mooi weergeeft. Kleuren spatten namelijk van het display. Verder check je dankzij het always on-scherm altijd de tijd of binnenkomende notificaties. Zo krijg je de indruk van een klassiek horloge, maar met de handige functionaliteiten van een smartwatch.

Natuurlijk wil je je scherm zo lang mogelijk mooi houden. Daarom is ‘ie voorzien van een laagje Sapphire Crystal Glass. Krassen en beschadigingen ontstaan daardoor niet of minder snel. De Samsung Galaxy Watch5 Special Edition is verkrijgbaar in twee maten. Je kiest tussen de grote 44 millimeter kast of de elegantere kast van 40 millimeter.

4. Op pad zonder smartphone

Wil jij ook op pad kunnen zonder je smartphone? Dan kies je voor de Samsung Galaxy Watch5 Special Edition. Dankzij de gps-functie navigeer je offline terwijl je met je wandeling bezig bent en bekijk je achteraf welke route je liep.

Je hardloopronde of dagelijkse wandeling wordt een stuk leuker op het moment dat je daar je favoriete muziek bij kunt luisteren. Je bedient Spotify met de Galaxy Watch5 Special Edition direct vanaf je pols.

Download de muziek alvast voordat je op pad gaat of bepaal onderweg welke afspeellijst het wordt met de Watch5. Ook als je dus je smartphone liever op de keukentafel laat liggen, geniet je van de beste muziek tijdens het wandelen of sporten.

5. Geleverd met extra Stainless Steel of Milanese band

Met de Samsung Galaxy Watch5 Special Edition haal je de Galaxy Watch5 met alle handige functies in huis, maar dan met een stijlvol metalen bandje. Daarbij kies je tussen een Stainless Steel of Milanese bandje. Je smartwatch houdt al je gegevens voor je bij en ziet er ook nog eens chic uit.

Hierbij wordt ook gewoon het rubberen of lederen bandje geleverd, die standaard bij de Galaxy Watch5 horen. Je krijgt dus twee bandjes bij je nieuwe slimme horloge. Ze zijn eenvoudig te wisselen, waardoor je elke dag opnieuw de keuze tussen een sportieve of nette look maakt.

Andere Samsung Special Edition smartwatches

De Samsung Galaxy Watch5 Special Edition haal je in huis via Excluso. Deze online-webwinkel is gespecialiseerd in de verkoop van smartwatches en klassieke horloges. De webshop is een officiële verkoper van Samsung, maar je bent er ook aan het juiste adres voor horloges van onder andere Corniche, Hugo Boss, Seiko en nog veel meer.

Past de Samsung Galaxy Watch5 niet helemaal bij jou, maar ben je wel op zoek naar een smartwatch met metalen band? Ga dan bijvoorbeeld voor de robuustere Galaxy Watch5 Pro special edition. Ook de Galaxy Watch4 is via Excluso als special edition verkrijgbaar.