Samsung Galaxy Watch5 Special Edition: stijlvolle bandjes en luxe materialen (ADV)

De Samsung Galaxy Watch5 is een uitgebreide smartwatch die alles meet wat je wil weten over je lichaam. Met de Special Edition past hij nu ook bij al je outfits. We vertellen je er meer over.

Samsung Galaxy Watch5 Special Edition bij Excluso

Eén van de populairste smartwatches van dit moment is de Samsung Galaxy Watch5. Hij is al een poosje te verkrijgen en zit bomvol sensoren. Ken jij de Special Edition van dit slimme horloge al?

Je haalt ‘m in huis via de webwinkel Excluso. Hij wordt dan ook gratis bij je bezorgd. Wij vertellen je alles over de stijlvolle Samsung Galaxy Watch5 Special Edition.

Stijlvolle bandjes voor elke gelegenheid

De Samsung Galaxy Watch5 wordt standaard geleverd met een siliconen bandje. Dat past niet bij elke gelegenheid even goed, maar je wil het horloge natuurlijk wel constant dragen. Gelukkig zijn de bandjes eenvoudig te verwisselen en kies je er eentje die wél past bij het moment.

Bij aanschaf van je Samsung Galaxy Watch5 Special Edition worden twee bandjes geleverd. Het siliconen bandje dat standaard bij de Watch hoort zit natuurlijk in de doos. Die zit comfortabel tijdens het sporten en geeft je een casual look. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende metalen banden.

Ga jij voor schakels of een Milanese bandje? Dit laatste is een band van gevlochten metaal en wordt ook wel mesh genoemd. Het ziet er verfijnd uit en je draagt het naar chique gelegenheden. Natuurlijk staat hij in het dagelijks leven ook goed bij elke outfit.

Horlogekast in verschillende maten

Een smartwatch moet aansluiten op de pols om goed zijn metingen te kunnen doen. Bovendien kan een grote horlogekast er wat lomp uitzien als je een dunne pols hebt. Daarom is de Galaxy Watch5 in verschillende groottes verkrijgbaar.

Op een dunnere pols ziet het slimme horloge van 40 millimeter er elegant uit. Is jouw pols wat breder? Ga dan voor de kast van 44 millimeter. Daarnaast is er de Galaxy Watch5 Pro die 45 millimeter meet. Dit horloge is bovendien gemaakt van titanium in plaats van aluminium.

Doordat titanium sterker is dan aluminium, is de Pro-versie robuuster. Hij kan dus wel tegen een stootje. Daarom is ‘ie vooral geschikt voor mensen die veel buiten te vinden zijn voor werk of hun actieve hobby.

Sterk display dat tegen een stootje kan

Het saffierglas dat over het scherm geplaatst is, geeft het horloge extra stevigheid. Het is 60 procent sterker dan het glas dat op de Galaxy Watch4-scherm is gebruikt. Een krasje of beschadiging ontstaat hierdoor dus een stuk minder snel en zo houd jij je slimme horloge langer mooi.

Verder is ‘ie stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering. Dat betekent dat je de smartwatch gerust meeneemt onder water. Zelfs tijdens het zwemmen kun je zo al je statistieken en prestaties bijhouden.

Toch gaat er soms iets kapot. Daarom heeft Excluso een garantietermijn van twee jaar. Zo weet je zeker dat je met een gerust hart altijd je smartwatch kunt dragen. Let hierbij wel op dat niet alle onderdelen van de smartwatch onder de garantie vallen.

Andere Samsung Special Edition-smartwatches

Je haalt de Samsung Galaxy Watch5 Special Edition in huis via Excluso. Deze online webwinkel voor smartwatches is officieel dealer van Samsung, maar verkoopt ook ‘gewone’ horloges. Denk hierbij aan merken als Corniche, Hugo Boss, Seiko en nog veel meer.

Is de Galaxy Watch5 niet helemaal jouw ding? Andere smartwatches van Samsung, zoals de Galaxy Watch4, zijn ook als Special Edition bij Excluso te verkrijgen.