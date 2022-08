Samsung Galaxy Watch5 LTE: altijd verbonden tijdens het sporten met Multisim van T-Mobile (ADV)

Met de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE en Multisim van T-Mobile laat je je telefoon tijdens het hardlopen, fitnessen of zwemmen lekker thuis. Je kunt namelijk gewoon bellen en internetten vanaf je horloge. Zo blijf je altijd verbonden!

Altijd verbonden met T-Mobile Multisim

Je kent het wel: je gaat een rondje rennen en doet natuurlijk je smartwatch om, zodat je je prestaties bij kunt houden. Maar waar laat je je smartphone? Je wil immers wel bereikbaar blijven en zonder telefoon in de buurt blijkt je horloge opeens wat minder slim dan gedacht.

Met T-Mobile Multisim is dat probleem verleden tijd. Je krijgt een extra (digitale) simkaart voor je smartwatch, waarmee je altijd verbonden blijft. Zo kun je gewoon bellen of gebeld worden en internetten vanaf je pols. Zonder smartphone dus! Natuurlijk zet je ook je favoriete muziek aan, zodat je tijdens het sporten net dat stapje extra zet.

Multisim werkt uitstekend samen met de nieuwe Samsung Galaxy Watch5 LTE of Galaxy Watch5 Pro LTE. Deze smartwatches gaan nog langer mee op een acculading dan hun voorgangers en zijn bovendien steviger gebouwd dan ooit.

Zo helpt Multisim je tijdens het sporten

Ga jij vaak naar de sportschool? Met Multisim van T-Mobile en de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE kun je je smartphone gewoon in je kluisje laten liggen. Je blijft namelijk online en bereikbaar via je horloge. Je checkt je notificaties, ontvangt en reageert op berichten en pleegt zelfs een telefoontje vanaf je pols. Zo heb je alle ruimte om je volledig op je workout te concentreren. Natuurlijk houdt de smartwatch ondertussen je prestaties bij en luister je via Spotify naar je favoriete artiest of podcast.

Ook op vakantie komt Multisim goed van pas. Je hoeft je smartphone niet meer onder je handdoek te verstoppen als je een duik in het zwembad neemt. Met je Galaxy Watch5, die waterdicht is, blijf je immers altijd verbonden. En je telefoon? Die geef je eens een dagje rust op de hotelkamer.

Meet je sportprestaties met de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE

De Samsung Galaxy Watch5 LTE en Galaxy Watch5 Pro LTE zijn niet alleen een natuurlijk verlengstuk van je smartphone, maar ook hét instrument om je sportprestaties te meten. Zie ze als een persoonlijke fitnesscoach. Met de stappenteller hou je precies bij hoever je hebt gerend, terwijl de hartslagmeter laat zien in welke cardiozone je zit tijdens het leveren van een grote inspanning.

Daar houdt het niet op. De horloges laten ook je bloeddruk en het zuurstofgehalte in je bloed zien, waaraan je af kunt lezen of je niet té diep gaat tijdens een workout. Met de ‘Body Composition Tool’ hou je onder meer je spiermassa en vetpercentage bij. Als je regelmatig traint zie je deze waardes verbeteren, wat natuurlijk erg motiverend werkt. Ook tonen de smartwatches hoe je spieren na het sporten herstellen. Met het Pro-model kun je zelfs een route importeren en het parcours analyseren. Zo weet je vooraf al waar je extra inspanning moet leveren.

De Galaxy Watch5 LTE is verkrijgbaar met horlogekasten van 40 of 44 millimeter, terwijl de Galaxy Watch5 Pro LTE een kast van 45 millimeter heeft. Natuurlijk is op alle modellen gps aanwezig, zodat je zonder smartphone je route kunt plannen.

Bestel Multisim exclusief bij T-Mobile

Voor T-Mobile Multisim betaal je slechts vijf euro per maand bovenop je bestaande abonnement. Uiteraard is Multisim direct geschikt voor gebruik met de nieuwe Samsung Galaxy Watch5 en Galaxy Watch5 Pro.

Je kunt maximaal vier extra apparaten aansluiten met Multisim, die allemaal bereikbaar zijn via je huidige telefoonnummer. Jij en je vrienden hoeven dus geen nieuwe nummers uit het hoofd te leren. Word je gebeld? Dankzij parallel ringing hoor je al je aangesloten apparaten tegelijk rinkelen.

Je betaalt voor T-Mobile Multisim geen aansluitkosten. Bovendien kun je dit extra abonnement na de eerste maand dagelijks opzeggen. Je zit dus nergens aan vast. Natuurlijk is het ook mogelijk om een abonnement inclusief de Galaxy Watch5 of Galaxy Watch5 Pro af te sluiten.

Test zelf een Samsung Galaxy Watch5 LTE

Wil jij als één van de eersten de Samsung Galaxy Watch5 LTE testen in combinatie met Multisim van T-Mobile? Meld je dan hieronder aan voor ons testpanel en wie weet ben jij de gelukkige.

→ Meld je aan voor het testpanel