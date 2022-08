Samsung Galaxy Watch5: kies jouw model en pas ‘m aan met verwisselbare bandjes (ADV)

Samsung heeft de Galaxy Watch5 LTE en Galaxy Watch5 Pro LTE geïntroduceerd! Dankzij de verschillende modellen en verwisselbare bandjes creëer je je eigen stijl. En met T-Mobile Multisim kun je gewoon bellen en internetten op je smartwatch.

Stijlvol verbonden met Multisim en de Galaxy Watch5

Met T-Mobile Multisim kun je je smartphone af en toe een dagje thuislaten. Je breidt je bestaande telefoonabonnement namelijk uit naar je smartwatch. Zo kun je bellen of gebeld worden op je horloge. Ook berichten checken, surfen en muziek luisteren doe je vanaf nu rechtstreeks op je pols.

Multisim werkt uitstekend samen met de nieuwe Samsung Galaxy Watch5 LTE en Galaxy Watch5 Pro LTE. Omdat er talloze combinaties van horlogekasten en verwisselbare bandjes mogelijk zijn, passen deze smartwatches altijd bij jouw stijl. Je hebt bovendien geen tas of broekzakken meer nodig om toch verbonden te blijven.

Samsung Galaxy Watch5: creëer je eigen stijl

Met de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE ben je niet alleen bereikbaar, je houdt ook je gezondheid scherp in de gaten. En dat doe je helemaal op jouw manier, want je kiest zelf welk horloge je wil en hoe dat eruit komt te zien.

De Galaxy Watch5 LTE 40mm is erg geschikt als je een wat smallere pols hebt. Deze compacte smartwatch is verkrijgbaar in de kleuren grijs, goud en zilver. Heb je juist een vrij brede pols? Kies dan voor het grotere 44mm-model. Die koop je in het grijs, blauw of zilver. Wil je een nóg groter horloge met een extra stevige titanium behuizing, een forse batterij en meer fitness-functies? Dan raden we de Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE aan. Je kiest uit de kleuren grijs en zwart.

Standaard krijg je een neutraal sportbandje bij de horloges. Voor alle Galaxy Watch5-modellen geldt echter dat je ook kunt kiezen voor vele andere bandjes in meerdere kleuren en materialen. Denk bijvoorbeeld aan een stijlvol leren exemplaar. In de Watch Design Studio check je alle combinaties. Natuurlijk is het mogelijk om meerdere losse bandjes aan te schaffen. Zo kun je regelmatig afwisselen en past je smartwatch altijd bij jouw outfit van de dag.

Met T-Mobile Multisim ben je altijd verbonden

De Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE beschikt over een eigen mobiele verbinding. In combinatie met T-Mobile Multisim heb je daarom geen smartphone meer nodig om toch te bellen en gebeld te worden. Ook surfen, appen en muziek of podcasts luisteren via Spotify doe je gewoon op je pols. Ga je een dagje weg? Dan kun je zelfs navigeren op het horloge. Laat je telefoon dus gerust eens thuis als je eropuit trekt. Dankzij Multisim blijf je altijd verbonden.

Multisim is exclusief verkrijgbaar bij T-Mobile

Multisim voor de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE is exclusief verkrijgbaar bij T-Mobile. Je betaalt slechts vijf euro per maand bovenop je bestaande abonnement. Toch niet tevreden? Na de eerste maand kun je Multisim dagelijks opzeggen. Je zit dus nergens aan vast.

Met Multisim behoud je gewoon je huidige telefoonnummer, dat je op maximaal vier extra apparaten kunt gebruiken. Je hebt kortom geen gedoe met meerdere nummers. Bovendien geniet je van parallel ringing: een belletje of notificatie komt op al je apparaten tegelijk binnen.

Uiteraard kun je Multisim direct gebruiken met de Samsung Galaxy Watch4 (Classic) LTE, Galaxy Watch5 LTE of Galaxy Watch5 Pro LTE. Heb je nog geen smartwatch? Dan kun je ook een abonnement afsluiten inclusief het slimme horloge van jouw keuze.

Bekijk de Samsung Galaxy Watch5 LTE

Bekijk de Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE