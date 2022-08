Haal alles uit de nieuwe Samsung Galaxy Watch5 met T-Mobile Multisim (ADV)

Samsung heeft zijn nieuwe smartwatches geïntroduceerd: de Galaxy Watch5 LTE en Galaxy Watch5 Pro LTE. Met T-Mobile Multisim haal je alles uit deze slimme horloges en kun je je telefoon zelfs gewoon thuislaten!

Galaxy Watch5 met T-Mobile Multisim: een ideaal huwelijk

De Samsung Galaxy Watch5 LTE en Galaxy Watch5 Pro LTE zijn de ideale partners op weg naar een fitte leefstijl. Ze meten je hartslag, je bloeddruk en houden zelfs in de gaten hoe jouw slaap beïnvloed wordt door gesnurk. Zo krijg je eenvoudig inzicht in je gezondheid en weet je wat je moet doen om die te verbeteren. Bovendien gaat de accu nog langer meer dan voorheen en zijn de apparaatjes een stuk steviger.

T-Mobile Multisim is de ideale partner voor deze smartwatches. Als eerste en enige provider in Nederland biedt T-Mobile een extra (digitale) simkaart aan voor de horloges. Die koppel je gemakkelijk aan je bestaande abonnement en nummer. Zo kun je direct bellen en internetten vanaf je pols en laat je je telefoon tijdens een wandelingetje gewoon thuis. En dat voor slechts vijf euro extra per maand.

Dit zijn de Samsung Galaxy Watch5 en Watch5 Pro

Met de Galaxy Watch5 en Galaxy Watch5 Pro luidt Samsung een nieuw tijdperk in voor de smartwatch. Met beide horloges hou je je gezondheid dankzij de verschillende sensoren goed in de gaten. Bovendien geven ze suggesties hoe je jezelf kunt verbeteren. Je krijgt dus inzicht in je prestaties én progressie. Het Pro-model is ook in staat om het parcours van jouw run of fietstocht te analyseren. Daardoor weet je precies op welk moment je moet pieken.

Dankzij de verbeterde batterijduur is zelfs een triatlon geen probleem meer voor jou. De Galaxy Watch5 (Pro) gaat namelijk tot wel 80 uur mee op een enkele acculading. De horloges zijn daarnaast steviger gebouwd en het saffierglas op de wijzerplaat is krasbestendiger dan ooit. Je gaat dus met een gerust hart op avontuur. Het Pro-model heeft bovendien een titanium kast voor nog meer duurzaamheid.

De Samsung Galaxy Watch5 (Pro) heeft verder een ‘call & text’-functie, waardoor je nooit een oproep of berichtje mist. Die ontvang je namelijk gewoon op je pols, ook als je telefoon in je zak zit. Heb je een LTE-model? Dan kun je je smartphone zelfs gewoon thuislaten, want je horloge beschikt namelijk over een eigen mobiele internetverbinding. In combinatie met T-Mobile Multisim kun je onderweg surfen, bellen of muziek luisteren via Spotify vanaf je Galaxy Watch.

Welke kleur kies jij?

De Samsung Galaxy Watch5 LTE is verkrijgbaar in twee verschillende groottes. Het 40 millimeter-model koop je in de kleuren zwart, zilver of Pink Gold. De 44 millimeter-variant komt in de kleuren zwart, zilver en blauw. De Galaxy Watch5 Pro LTE heeft een 45 millimeter-kast en bestel je in het zwart of zilver.

Met T-Mobile Multisim haal je alles uit je Galaxy Watch

Met T-Mobile Multisim komt je Galaxy Watch5 (Pro) LTE pas echt tot leven. Je kunt zonder telefoon de deur uitgaan en toch nooit meer een oproep of melding missen. Die krijg je immers gewoon binnen op je horloge. Ook berichten ontvang of verstuur je eenvoudig vanaf je pols.

Je hoeft het tijdens je hardlooprondje ook niet zonder entertainment te doen, want je streamt je favoriete muziek of podcast simpel vanaf je Galaxy Watch. Ondertussen gebruik je het horloge ook om te navigeren en je route te vinden. Uiteraard houdt de smartwatch ook je gezondheid en sportprestaties bij. En dat dus allemaal zonder zware telefoon in je broekzak.

Bestel Multisim exclusief bij T-Mobile

Je hebt al T-Mobile Multisim voor slechts vijf euro per maand bovenop je bestaande abonnement. Uiteraard kun je Multisim direct gebruiken met de Samsung Galaxy Watch4 (Classic) LTE, Galaxy Watch5 LTE of Galaxy Watch5 Pro LTE.

Goed om te weten: je behoudt je huidige telefoonnummer, dat je op maximaal vier extra apparaten kunt gebruiken. Je hebt dus geen gedoe met meerdere nummers. Krijg je een belletje? Dan gaan je smartphone en smartwatch dankzij parallel ringing gelijktijdig over.

Je betaalt geen aansluitkosten voor T-Mobile Multisim en na de eerste maand kun je dagelijks opzeggen. Je zit dus nergens aan vast. Wil je een abonnement afsluiten inclusief de Samsung Galaxy Watch5 of Galaxy Watch5 Pro? Dat kan natuurlijk ook!