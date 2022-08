Gezocht: drie lezers die de Samsung Galaxy Watch5 LTE willen testen (en houden) (ADV)

De Samsung Galaxy Watch5-reeks is net gepresenteerd en wij bieden drie lezers de kans om er eentje te testen met Multisim en al hun ervaringen op te pennen. Klaar met testen? Dan mag je die gloednieuwe Watch5 LTE natuurlijk gewoon houden!

Test de Samsung Galaxy Watch5 LTE

De nieuwste wearables van Samsung zijn onthuld en de Samsung Galaxy Watch5 LTE steelt absoluut de show. In combinatie met Multisim van T-Mobile ben je namelijk altijd en overal bereikbaar en wij zijn op zoek naar testers die dat weleens willen ervaren!

Je hoeft je telefoon nooit meer op zak te hebben, want dankzij Multisim, maakt de Watch5 LTE zelf verbinding met het mobiele netwerk van T-Mobile. Zo krijg je gewoon notificaties binnen, kun je een belletje plegen en dat natuurlijk allemaal makkelijk en snel vanaf je pols!

Wil jij aan de slag met de gloednieuwe smartwatch, ben je goed in schrijven en houd jij van technologie, ben je een echte planner of misschien wel heel sportief? Schrijf je dan via het winactie-formulier.

Hoe kan ik meedoen en wat verwachten jullie van mij?

Natuurlijk wordt alles tot in de puntjes voor je geregeld! Zo ontvang je naast de Galaxy Watch5 LTE natuurlijk ook een (tijdelijk) T-Mobile abonnement als dat nodig is. Word jij uitgekozen als tester, dan ontvang je een uitgebreide briefing. Daarin staat natuurlijk beschreven wat we van jou als reviewer verwachten, op welke punten je moet letten en ook vind je daarin allerlei handige tips zodat je direct aan de slag kunt.

We zijn op zoek naar drie personen die vallen in een van deze categorieën:

Sporter: fanatiekeling die het liefst meerdere sporten beoefend en op zoek is naar een smartwatch om alle info daarover bij te houden, dat zonder telefoon op zak.

fanatiekeling die het liefst meerdere sporten beoefend en op zoek is naar een smartwatch om alle info daarover bij te houden, dat zonder telefoon op zak. Planner: dé persoon die van hot naar her rent, druk bezig is met het gezin of werk en allerlei zaken die daarbij horen zoals afspraken maken of belletjes plegen.

dé persoon die van hot naar her rent, druk bezig is met het gezin of werk en allerlei zaken die daarbij horen zoals afspraken maken of belletjes plegen. Tech lover: persoon waarbij technologie een groot interessegebied is en die wil ervaren hoe handig zo’n horloge met ondersteuning voor mobiel internet echt is.

Die ervaringen worden vervolgens verwerkt tot verschillende gebruikersreviews die aankomende weken gepubliceerd worden op Android Planet. Wil jij ook een kansje wagen om uit te worden gekozen als tester? Schrijf je dan direct in via het Google-formulier. Inschrijven kan tot en met 18 augustus. Daarna kiezen we de winnaars, die zo snel mogelijk bericht krijgen evenals de instructies om direct aan de slag te gaan!

Meer over de Watch5 LTE en Multisim

De Galaxy Watch5 LTE is verkrijgbaar als versie van 40 of 44 millimeter en ook nog eens in meerdere kleuren. De bandjes zijn verwisselbaar, waardoor het altijd een match is met je outfit. Het grote ronde amoled-scherm gebruik je om de tijd te bekijken, maar ook binnenkomende notificaties of informatie over work-outs.

De Watch5 LTE zit namelijk bomvol sensoren, zodat je elke stap, beweging of training bijhoudt. Ook je hartslag, zuurstofniveau van het bloed of het aantal gezette stappen check je natuurlijk direct vanaf je pols.

In combinatie met Multisim van T-Mobile is de Watch5 LTE nog veelzijdiger. Waar je normaal je telefoon op zak moet hebben om te kunnen navigeren, bellen of WhatsAppen is dat namelijk helemaal niet meer nodig.

Ga gerust een dagje de stad in, naar het strand of even richting de supermarkt voor een boodschap, je bent namelijk altijd bereikbaar. Dat is natuurlijk ook handig tijdens het sporten. Die onhandige telefoon laat je gewoon thuisliggen, maar je route en inzichten van je prestaties worden gewoon bijgehouden.