3 redenen waarom de Samsung Galaxy Watch5 je een veilig gevoel geeft (ADV)

Samsung heeft de Galaxy Watch5 (Pro) LTE geïntroduceerd! Als je dit slimme horloge combineert met T-Mobile Multisim ben je zelfs zonder telefoon bereikbaar. We geven drie redenen waarom dat je een veilig gevoel geeft.

De Galaxy Watch5 en T-Mobile Multisim: een veilig gevoel

We hebben allemaal weleens met een lege smartphone rondgelopen, terwijl je nét dat belangrijke telefoontje moest plegen. Nog vervelender is het als je in nood verkeert en je toestel uitvalt.

Met T-Mobile Multisim zijn dat soort problemen verleden tijd. Daarmee breid je je bestaande telefoonabonnement namelijk uit naar je smartwatch. Je kunt je vertrouwde nummer gebruiken om te bellen of gebeld te worden zonder smartphone. Ook je internetverbinding is beschikbaar op je pols, zodat je berichten verstuurt via WhatsApp, muziek luistert via Spotify of onderweg iets opzoekt.

De nieuwe Samsung Galaxy Watch5 LTE en Galaxy Watch5 Pro LTE werken uitstekend samen met Multisim. Zo ben je altijd verbonden, zelfs als je smartphone het niet meer doet of bijvoorbeeld gestolen wordt. Een veilig gevoel!

3 scenario’s waarin de Galaxy Watch5 LTE jou helpt

Misschien vind je het niet fijn om altijd een smartphone bij je te hebben. Als je bijvoorbeeld een dagje bij het zwembad ligt, of een avondje gaat dansen, is het best lekker om hem eens thuis te laten. Dankzij T-Mobile Multisim en de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE blijf je tóch bereikbaar.



Datzelfde geldt als je je telefoon wel meeneemt, maar hij aan het einde van de dag leegraakt. Je hoeft je dan geen zorgen meer te maken over gemiste oproepen. Die ontvang je dankzij de lange batterijduur van de Galaxy Watch5 LTE gewoon op je pols.

→ Meer informatie over Multisim bij T-Mobile

Wil jouw vader of oma liever geen smartphone? Of hebben ze wel een toestel, maar dragen ze dat lang niet altijd bij zich? Dan kan een slim horloge de oplossing zijn om toch een vinger aan de pols te houden. Bovendien heeft de Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE een speciale SOS-functie.



Door drie keer op de thuisknop te drukken verstuurt het horloge een belletje, bericht en de locatie van de drager naar vooraf ingestelde noodcontacten. Dat gebeurt eveneens als de Galaxy Watch een grote val opmerkt. Zo ben je direct op de hoogte als er iets voorvalt.

De Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE is robuust gebouwd en bovendien stof- en waterdicht. Ook als je gaat bergbeklimmen of raften, kun je dus altijd een bericht versturen of telefoontje plegen. Omdat je het horloge om je pols draagt, is hij bovendien gemakkelijker bereikbaar dan je smartphone, die misschien in je tas of broekzak zit.

Bestel Multisim voor slechts 5 euro per maand

Je betaalt voor T-Mobile Multisim slechts vijf euro per maand bovenop je bestaande abonnement. Uiteraard kun je Multisim direct gebruiken met de Samsung Galaxy Watch4 (Classic) LTE van de vorige generatie en de gloednieuwe Galaxy Watch5 LTE of Galaxy Watch5 Pro LTE. Bovendien kun je na de eerste maand dagelijks opzeggen. Je zit dus nergens aan vast.

Met Multisim behoud je bovendien je huidige telefoonnummer, dat je op maximaal vier extra apparaten kunt gebruiken. Jij en je vrienden hoeven dus geen nieuwe nummers uit het hoofd te leren. Als je een belletje of notificatie krijgt, zie je die op je al devices tegelijk binnenkomen dankzij parallel ringing.

Heb je nog geen smartwatch? Dan kun je natuurlijk ook een abonnement afsluiten inclusief de Samsung Galaxy Watch5 LTE of Galaxy Watch5 Pro LTE. Zo ga je direct aan de slag.