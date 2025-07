Zo haal je de Samsung Galaxy Watch8 Classic met 150 euro voordeel in huis (ADV)

Samsung komt met nieuwe smartwatches, waaronder de uitgebreide Galaxy Watch8 Classic. Deze haal je nu tijdelijk met 150 euro voordeel in huis. We vertellen je alles over de actie.

Samsung Galaxy Watch8 Classic tijdelijk extra voordelig

Op 9 juli presenteerde Samsung tijdens het Galaxy Unpacked-event nieuwe gadgets. Dit waren onder andere de Galaxy Z Fold7 en Galaxy Z Flip7 (FE), maar ook nieuwe Galaxy Watches. Er is een opvolger voor de Galaxy Watch7: de Galaxy Watch8.

Vorig jaar besloot Samsung naast de Galaxy Watch7 geen Classic-variant uit te brengen, maar een Galaxy Watch Ultra. Dit jaar is ook de Classic-variant is weer terug. De Samsung Galaxy Watch8 Classic is een uitgebreid slim klokje en tijdelijk met 150 euro voordeel in huis te halen. Gebruik daarvoor de code WATCH2025 tijdens het afrekenen. Deze vouchercode is geldig tot en met 7 september 2025.

Samsung Galaxy Watch8 Classic: luxe smartwatch mét draairand

Voor wie fanatiek sport, op zoek is naar een smartwatch met een tijdloos uiterlijk of gewoon graag een grote Galaxy Watch draagt is er de Galaxy Watch8 Classic. Het is een luxe smartwatch die standaard in 46 millimeter verkrijgbaar is. Hij is uitgerust met een handige draairand. Die gebruik je om snel door menu’s te scrollen.

Bovendien is er een Quick Button. Wat die precies doet, bepaal je zelf: het is dus een handige en veelzijdige knop. Luister je graag muziek, dan zorg je dus dat Spotify snel opgestart wordt.

Begin uitgerust aan je dag, want het slimme klokje helpt je bij het slapen. De Galaxy Watch houdt nauwlettend in de gaten hoe je slaapt. Door slaappatronen te ontdekken weet ‘ie precies hoeveel nachtrust je echt nodig hebt. Gebaseerd daarop krijg je advies over wanneer je het beste naar bed kunt gaan.

Met de Galaxy Watch8 Classic om je pols til je jouw productiviteit ook nog eens naar een hoger niveau. Met spraakopdrachten roep je Google Gemini op en laat je een bericht opstellen als je wat later bent. Ben je in tijdnood, dan krijg je een samenvatting van dat mailtje dat net binnenkomt.

Tijdelijk 150 euro voordeel op de Galaxy Watch8 Classic

De Galaxy Watch8 Classic is verkrijgbaar in wit en zwart, en heeft een adviesprijs meegekregen vanaf 529 euro. Wil je jouw Samsung Galaxy-telefoon thuis kunnen laten? Dan ga je voor de variant met 4G-ondersteuning vanaf 579 euro.

Tijdelijk krijg je wel 150 euro voordeel op jouw nieuwe Galaxy Watch8 Classic en haal je hem in huis voor slechts 379 euro. Gebruik tijdens het afrekenen de code WATCH2025 en het voordeel wordt automatisch in mindering gebracht.

Daarnaast is de prijs van jouw tweede horloge bandje 30 procent lager en krijg je 15 procent voordeel op de Galaxy Buds3 Series. Lever je een smartwatch in, dan krijg je ook nog eens 40 euro gegarandeerde inruilwaarde.

Ook 100 euro voordeel op de Galaxy Watch8 en 200 euro op de Galaxy Watch Ultra

Heb jij al die extra opties niet nodig en wil je gewoon een fijne Galaxy Watch voor je dagelijkse leven? Dan ga je voor de Galaxy Watch8, die een adviesprijs vanaf 379 euro. Die heeft geen draaibare ring of Quick Button, maar zit wel boordevol handige functies zoals de slaapcoach.

Bovendien zijn er 160 sportprogramma’s om uit te kiezen en doe je met de Running Level Analysis een twaalf minuten durende hardlooptest. Zo weet je precies op welk niveau je zit en daarna krijg je een gepersonaliseerd hardloopschema om jouw prestaties te boosten.

Ook de Galaxy Watch8 haal je momenteel in huis met 100 euro voordeel. Vul bij het afrekenen de code WATCH2025 in en de prijs wordt direct 100 euro lager: 279 euro. Wil jij liever de meest geavanceerde Galaxy Watch, dan ga je voor de Galaxy Watch Ultra. Ook daar krijg je met dezelfde code maar liefst 200 euro voordeel. Je haalt hem daardoor niet in huis voor 699 euro, maar voor 499 euro.

Kies je voor een tweede horlogebandje, dan krijg je die met 30 procent voordeel. Nieuwe Galaxy Buds ontvang je met 15 procent voordeel. Lever je een smartwatch in, dan krijg je ook nog eens 30 euro gegarandeerde inruilwaarde en bij de Galaxy Watch Ultra is dit 50 euro.