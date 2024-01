Samsung Galaxy Xcover 7 nu te koop in Nederland voor 359 euro

De robuuste Samsung Galaxy Xcover 7 is nu in Nederland te koop. De smartphone is ideaal voor wie een telefoon zoekt die tegen een stootje kan.

Samsung Galaxy Xcover 7 kopen in Nederland

De Samsung Galaxy Xcover 7 is nu in Nederland te koop. Wie een smartphone zoekt die in barre omstandigheden gewoon door ploetert, zit bij de Xcover 7 goed. Met een robuuste behuizing weet je zeker dat na een valpartij de telefoon in orde is. Ook kan het apparaat tegen water. Maar de smartphone biedt meer.

Met een 6,6 inch full-hd lcd-scherm dat een ververssnelheid van 60Hz heeft, kun je prima appen, bellen en door apps scrollen. Ook kun je met de accu van 4050 mAh een dag onbezorgd op stap. De oplaadsnelheid ligt op maximaal 15 Watt en dat valt anno 2024 een beetje tegen. Wel handig is dat de batterij vervangbaar is, mocht je de garantie willen dat je zonder stroomaansluiting bereikbaar blijft.

De Galaxy Xcover 7 is vanaf nu voor 359 euro te koop bij Belsimpel. Voor die prijs krijg je 128GB aan opslagruimte, met optie om deze met een micro-sd-kaartje tot 1TB uit te breiden. Er zit een programmeerbare sneltoets op, zodat je een actie snel kan uitvoeren zodra je de Xcover 7 uit je broekzak haalt.

Doelgroep voor de Samsung Galaxy Xcover 7

Het toestel is een duidelijke midranger voor een specifiekere doelgroep dan bij andere Samsung-smartphones. Wie veel buiten werkt of graag buitensport oefent, kan de Samsung Galaxy Xcover 7 de ideale telefoon zijn. Met een stoere, stevige behuizing moet je echt je best doen om het toestel stuk te krijgen.

Wat maakt dat de Samsung Galaxy Xcover 7 zo val- en stootbestendig is? Allereerst heeft de smartphone een IP68-certificering. Dit betekent dat de smartphone waterdicht is en ook tegen een aardige stoflaag opgewassen is. Het grootste bewijsstuk is de MIL-STD-810H-certificering: die krijgt een apparaat als deze van 1,5 meter hoog kan vallen zonder daarna enige hinder te ondervinden.

De bouwvakkerstelefoon beschikt verder over een octacore-processor, 6GB aan werkgeheugen, 50 megapixel-camera achterop en een 5 megapixel-selfiecamera. Uit de doos draait het toestel op Android 14, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem.

