Krijg tot 250 euro cashback op Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3

Samsung heeft een nieuwe cashbackactie voor de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3. Als je de smartphones koopt, krijg je tijdelijk tot wel 250 euro terug. Lees hier hoe de actie werkt.

Samsung Galaxy Z Flip 3 cashbackactie



Samsung begint de maand met een nieuwe cashbackactie, waarbij korting wordt gegeven op de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3. De actie loopt tot en met 6 maart. Koop je de smartphone voor die dag, dan krijg je tot 250 euro terug. Dit geldt voor de Z Fold 3; bij de Z Flip 3 wordt 200 euro op je rekening teruggestort.

Om het geld retour te krijgen, moet je je aankoop registreren via deze actiepagina van Samsung. Het aanmelden kan tot en met 4 april, waarbij je een kopie van de factuur en een foto van de streepjescode op de verpakking moet sturen. Samsung controleert vervolgens de gegevens en maakt binnen negen weken de 250 of 200 euro over.

Belangrijk om te weten is dat je de Galaxy Z Flip 3 of Z Fold 3 wel moet aanschaffen bij een deelnemende winkels. De meeste grote Nederlandse (web)winkels doen echter mee aan de cashbackactie. Ook bij de bekende providers kun je de opvouwbare Samsung-telefoons kopen en dan het geld terugvragen.

Cashback Samsung Galaxy Z Flip 3: 200 euro retour

Ben je van plan een Samsung Galaxy Z Flip 3 in huis te halen? Check dan de prijsvergelijker hieronder om te zien waar je de opvouwbare klaptelefoon het goedkoopst in huis kan halen. Meer weten? We hebben een uitgebreide review van de Galaxy Z Flip 3 geschreven, waarin we je alles over de opvallende smartphone vertellen.

→ De Samsung Galaxy Z Flip 3 los kopen

→ De Samsung Galaxy Z Flip 3 met abonnement

Cashback Samsung Galaxy Z Fold 3: 250 euro retour

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is duurder dan de Flip, maar ziet er ook indrukwekkender uit. Als het toestel is dichtgeklapt, lijkt ‘ie bijna op een gewone smartphone. Maar vouw je ‘m open, dan heb je een soort tablet tot je beschikking. In de Galaxy Z Fold 3 review lees je precies hoe dit werkt en wat je allemaal met het grote display kan. De beste prijzen zie je hieronder.

→ De Samsung Galaxy Z Fold 3 los kopen

→ De Samsung Galaxy Z Fold 3 met abonnement

Bekijk ook de videoreview: