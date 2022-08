Samsung Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4 nu officieel te koop in Nederland

De Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 zijn Samsung’s nieuwste vouwtoestellen. De afgelopen weken werd er al veel over de smartphones geschreven en ze waren al twee weken te pre-orderen, maar nu liggen ze officieel in de winkels.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 kopen

Opvouwbare smartphones zijn al jaren in opkomst en Samsung was er als één van de eersten bij. Ieder jaar stijgt de kwaliteit, maar ook de populariteit van de vouwbare telefoons. Nadat ze al even te koop waren, zijn de Flip en Fold 4 nu officieel beschikbaar. Samsung zegt tijdens de afgelopen pre-order-periode 64 procent meer vouwtoestellen te hebben verkocht dan vorig jaar. Toen werden de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 uitgebracht.

De verdeling in die verkoop ligt zo. 65 procent van de kopers schafte een Flip 4 aan en 35 procent een Fold 4. De opvouwbare Flip is op dit moment een stuk populairder dan de uitvouwbare Fold. Dat kan te maken hebben met het compacte ontwerp van de Flip. Daardoor is hij kleiner in je tas of zak. Of minder mensen willen de dikke behuizing van de Fold met zijn hogere prijskaartje.

Vanaf vandaag zijn de toestellen te bestellen bij Nederlandse (web)winkels. De Samsung Galaxy Z Flip 4 is verkrijgbaar vanaf 1099 euro in de kleuren paars, zwart, rosé goud en blauw. De Samsung Galaxy Z Fold 4 kun je bestellen vanaf 1799 euro en daarbij heb je de keuze uit groen, beige en zwart.

Meer over de Z Flip en Fold 4

De Galaxy Z Fold en Flip 4 zijn Samsung’s meest opvallende, maar ook duurste toestellen. Voor prijzen (ruim) boven duizend euro krijg je een toestel dat kan uit- of invouwen. De Galaxy Z Flip 4 is eigenlijk een ‘normale’ smartphone die door het scharnier door de helft vouwt. Daardoor is deze kleiner in je broekzak of tas en kun je op allerlei creatieve manieren foto’s maken.

De Galaxy Z Fold 4 doet het tegenovergestelde van de Flip. De Fold vouwt namelijk van ‘normale’ smartphone uit naar een tablet. Daardoor kun je teksten, foto’s en kaarten flink uitvergroten of multitasken met meerdere apps naast elkaar. Dichtgevouwen werkt de telefoon als ieder andere Android-smartphone.

→ Samsung Galaxy Z Flip 4 review: toptoestel, maar (nog) geen aanrader

→ Samsung Galaxy Z Fold 4 review: krachtpatser met veelzijdige behuizing

Lees het laatste Samsung-nieuws: