Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 nu met gratis Buds 2 Pro-oordopjes

In de markt voor een vouwbare Samsung-telefoon? Goed nieuws, want bij de Samsung Galaxy Z Fold 5 en Flip 5 krijg je nu een gratis setje Buds 2 Pro-oordopjes meegeleverd. Lees hier hoe je ervoor in aanmerking komt.

Samsung Galaxy Z-serie met gratis Buds 2 Pro

Een vouwtelefoon is compleet anders dan een reguliere smartphone en Samsung was er als eerste bij. De fabrikant zit momenteel al op de vijfde generatie en biedt twee varianten: de Fold, die van normale smartphone openvouwt naar kleine tablet en de Flip, die net als een oude klaptelefoon de helft kleiner wordt als ‘ie dichtgevouwen is.

Zie jij een van deze toestellen wel zitten? Schaf hem dan voor 31 maart 2024 aan via Samsungs webshop, want tot die tijd stopt Samsung een gratis setje Galaxy Buds 2 Pro in je digitale winkelmandje ter waarde van 229 euro. Let wel op, want de actie loopt zolang de voorraad strekt, dus op is op.

De actie geldt alleen als je de smartphone bij Samsung zelf koop, niet bij andere aanbieders. Via Samsungs eigen webwinkel heb je wel keuze uit meer exclusieve kleuren. Weten hoe het zit met retourneren en meer? Check dan ook zeker de actievoorwaarden.

Meer over de Galaxy Z Fold 5

De Samsung Galaxy Z Fold 5 kwam in augustus 2023 uit. Bij Android Planet hebben we het toestel uitgebreid getest en in onze diepgaande review lees je alle specificaties en onze ervaringen. Bekijk hieronder vast de conclusie van onze review.

De Samsung Galaxy Z Fold 5 blijft een toestel met compromissen. Het grootste is die vouw in het verder schitterende scherm. Hoezeer je je daaraan stoort is heel persoonlijk, maar het is Samsung dus nog niet gelukt om hem minder opvallend te maken. En hoewel de camera’s prima foto’s maken, zijn ze niet bijzonder goed voor een toestel van bijna 1900 euro.

Die prijs betaal je natuurlijk vooral voor gemak. Het is heerlijk om een kleine tablet in je broekzak te hebben en Samsung heeft het grote display veel handige functies gegeven. Het nieuwe scharnier zorgt bovendien voor een sjieker uiterlijk en geeft stof minder kans om zich tussen de schermhelften te verzamelen.

Daarmee lijkt Samsungs vouwtelefoon volwassen geworden. Tenzij er een grote technologische doorbraak komt, is dit toestel ‘as good as it gets’. Al zou het scherm aan de buitenkant wat ons betreft volgend jaar iets breder mogen worden.

Meer over de Galaxy Z Flip 5

De Galaxy Z Flip 5 verscheen op hetzelfde moment als zijn grote broer, maar ziet er volledig anders uit. Daarom hebben we ook deze smartphone ruim een maand getest. Onze ervaringen lees je in de uitgebreide review en hieronder check je vast de conclusie.

De Samsung Galaxy Z Flip 5 biedt veelal verfijning ten opzichte van vorige smartphones. Inmiddels kunnen we wel zeggen dat de Flip volwassen is geworden en dat is een groot compliment voor Samsung – dat al jaren aan de weg timmert als het gaat om foldables.

De vouwtelefoon biedt prima prestaties, een goed stel camera’s en fraaie schermen, ook al is het externe display niet voor iedereen even bruikbaar. Wel blijft het jammer dat Samsung zo vast blijft houden aan de drukke Android-schil en ook hadden we liever een lagere prijs gezien.

Meer over Samsung

