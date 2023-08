Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 nu al goedkoper

Het zijn opvallende toestellen met krachtige hardware: de nieuwste vouwtelefoons van Samsung. De Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 zijn pas net uit, maar nu al goedkoper in huis te halen. Wij vertellen je hoe en waar.

Samsung Flip 5 en Fold 5 nu al in prijs gedaald

Zowel de Samsung Galaxy Z Flip 5 als de Fold 5 zijn opvallende telefoons om te zien. De Flip 5 doet denken aan een klaptelefoon uit de jaren 2000 maar dan in een modern jasje, terwijl de Fold 5 openklapt tot een compacte tablet.

Om te kunnen opvallen betaal je echter een fors bedrag, want beide smartphones hebben een flink prijskaartje. Gelukkig zijn ze nu al goedkoper in huis te halen dan de adviesprijs.

Wat je moet weten over de Samsung Galaxy Z Flip 5

Ga je voor een compacte telefoon die makkelijk in je zak past of een groot scherm zodat je comfortabel series kijkt? Meestal is het het één of het ander, maar niet als het aan de Samsung Galaxy Z Flip 5 ligt. Is ‘ie nog gesloten, dan kijk je of je nieuwe berichten hebt op het coverschermpje van 3,4 inch. Zodra je hem openklapt, maak je gebruik van het 6,7 inch-amoled-scherm.

Vooral voor zelfexpressie is de Flip 5 het perfecte toestel. Je zet namelijk het toestel eenvoudig neer op bijvoorbeeld een tafel, in de hoek die je wil. Vervolgens zet je de een van de camera’s in voor toffe foto’s en video’s. De adviesprijs van de Flip 5 begint bij 1199 euro.

Zo haal je de Flip 5 goedkoper – bespaar tot 407 euro

Je bespaart vaak flink op je toestelkosten op het moment dat je je nieuwe smartphone in huis haalt in combinatie met een abonnement. Zo is de Flip 5 nu tot 215 euro goedkoper als je hem in huis haalt via Vodafone. Je krijgt dan het toestel met 512GB opslag voor de prijs van die met 256GB en 300 euro extra bij inruil van je oude telefoon.

Bij KPN, T-Mobile en Tele2 bespaar je ook 215 euro en krijg je een geheugenupgrade, maar je krijgt bovendien de Galaxy Watch6 LTE cadeau (t.w.v. 369 euro).

Helemaal veel besparen doe je door je Flip 5 te bestellen bij Mobiel.nl in combinatie met een abonnement van KPN of Vodafone. Je bespaart met beide providers tot 407 euro op het toestel. Verder krijg je ook hier het toestel met 512GB aan opslag voor het bedrag van die met 256GB. Bovendien ontvang je 200 euro extra inruilwaarde voor je oude telefoon.

Wat je moet weten over de Samsung Galaxy Z Fold 5

Op het eerste gezicht is de Galaxy Z Fold 5 een normale smartphone met een 6,2 inch-amoled-scherm, maar hij is met 13,4 mm een stuk dikker. Dat komt doordat er in principe twee schermen op elkaar liggen. Je klapt de telefoon namelijk open en dan heb je een compacte tablet in handen van 7,6 inch.

Daarmee is de Fold 5 de ideale smartphone als je graag multitaskt. Op het ene scherm lees je je dagelijkse nieuwsberichten, terwijl je het andere scherm inzet om een spelletje te spelen. Daarvoor moet natuurlijk de hardware ook flink wat in z’n mars hebben.

Gelukkig zit onder de motorkap een krachtpatser van een chip. Dat is de Snapdragon 8 Gen 2, die speciaal voor de Galaxy-producten van Samsung is aangepast. Samen met 12GB RAM kan ‘ie elke taak aan. Je schaft de Fold 5 aan vanaf 1899 euro, waarvoor je de versie met 256GB opslagruimte krijgt.

Zo haal je de Fold 5 goedkoper – bespaar tot 353 euro

In combinatie met een abonnement van de providers bespaar je tot 174 euro. Dat is met een abonnement van T-Mobile, waar je ook nog een Watch6 LTE cadeau krijgt én de variant met 512GB krijgt voor de prijs van die met 256GB. Bij zowel KPN als Vodafone bespaar je 171 euro op de Fold 5.

Het meeste bespaar je als je bij Belsimpel voor de Fold 5 kiest met een abonnement van Vodafone. Je betaalt dan nog 1546 euro voor het toestel en bespaart 353 euro. Verder krijg je bij Belsimpel tijdelijk ook de geheugenupgrade en 200 euro extra voor je oude telefoon.