Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 pre-order: alle deals op een rij

In dit artikel vind je alle info over de Samsung Galaxy Z Flip 5 pre-order op een rij en datzelfde geldt natuurlijk ook voor de Z Fold 5. Check dus snel waar jij moet zijn voor de beste prijzen!

Samsung Galaxy Z Flip 5 pre-order: dit moet je weten

Grootmacht Samsung heeft twee nieuwe foldables gepresenteerd en in dit artikel vind je de beste deals. Het gaat natuurlijk om de Samsung Galaxy Z Flip 5 en de Samsung Galaxy Z Fold 5. Beide toestellen zijn te koop in meerdere kleuren en ook heb je keuze uit verschillende opslagvarianten. Benieuwd naar alle deals en waar je terecht kunt, lees dan snel verder.

Samsung Z Flip 5: alle prijzen op een rij

De Flip 5 is de kleinste van de twee en vouw je open, zodat je daarna een ‘normaal’ toestel kunt gebruiken. De Flip komt op de markt in vier kleuren: zwart, beige, lavendel en lichtgroen en in twee geheugenvarianten. De instapper beschikt over 8GB RAM en 256GB interne opslag, maar er is ook een model met 8GB geheugen en 512GB opslag te koop.

Het scharnier is verbeterd en kan nu geheel gesloten worden. Daarbij valt op dat het scherm aan de buitenzijde een stuk groter is dan bij zijn voorgangers. Daardoor is dat een stukje bruikbaarder geworden en kun je er meer informatie op zien. We zien weer snelle hardware, een stel fijne camera’s en een updatebeleid om je vingers bij af te likken.

Pre-order Samsung Galaxy Z Flip 5 (met soms gratis Galaxy Watch 6)

Bestel je de Galaxy Z Flip 5 bij KPN, T-Mobile of Tele2 dan ontvang je tijdelijk een gratis Samsung Galaxy Watch 6 bij het toestel. Bij de andere verkooppunten loopt deze actie niet. Ben je op zoek naar een andere kleur van de Flip 5? Dan moet je bij Samsung zelf zijn, want alleen via die weg zijn er nog verschillende andere exclusieve kleuren te koop.

Ten opzichte van vorig jaar is de prijs wat gestegen. Voor het 256GB-model betaal je namelijk 1199 euro. Het model met 512GB interne opslag kost ook vier tientjes meer: 1319 euro. Een versie met 128GB geheugen is niet meer beschikbaar. Zoals gezegd heb je keuze uit vier kleuren en natuurlijk kun je de Galaxy Z Flip 5 ook met een abonnement aanschaffen.

Samsung Galaxy Z Fold 5: check de pre-order

Dan is er natuurlijk ook nog de Samsung Galaxy Z Fold 5, de grootste, meest geavanceerde en duurste van de twee. Hij bevat de snelste hardware van dit moment, we zien dezelfde camera’s als vorig jaar en het toestel draait natuurlijk ook op Android 13 met de One UI-schil.

De Fold 5 komt op de markt in drie kleuren en twee opslagvarianten. De toestellen zijn te koop via onderstaande winkels. Combineren van de Galaxy Z Fold 5 met abonnement is natuurlijk ook mogelijk.

Pre-order Samsung Galaxy Z Fold 5 (met soms gratis Galaxy Watch 6)

Bestel je de Galaxy Z Fold 5 bij KPN of T-Mobile dan krijg je er gratis een Samsung Galaxy Watch 6 bij. Bij de andere verkooppunten loopt deze actie niet. Via Samsung zelf zijn er ook nog twee exclusieve kleuren van de Z Fold 5 te koop!

Ook de prijzen van de Fold 5 zijn flink gestegen ten opzichte van de Fold 4, namelijk met 100 euro. Dat betekent dat de versie met 12GB RAM en 256GB opslag over de toonbank gaat voor 1899 euro. De 12/512GB-variant kost 2019 euro.

Schaf je een van de toestellen aan zonder abonnement, maar ben je wel op zoek naar een flinke data- of belbundel? Bekijk dan natuurlijk onze sim only-prijsvergelijker.