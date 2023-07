Welke Samsung Galaxy past het best bij jou: Flip5 vs Fold5 (ADV)

Samsung heeft zijn nieuwste vouwtelefoons gepresenteerd, maar wat is nou het verschil tussen de Galaxy Z Flip5 en Galaxy Z Fold5? Wij vertellen je welke van de twee toestellen het beste bij jou past.

Samsung Galaxy Z Flip5 vs Fold5

De klaptelefoons die we nog kennen uit 2000, maar dan in een modern jasje: dat zijn de vouwtelefoons van Samsung. Zowel de Samsung Galaxy Z Fold5 als de Galaxy Z Flip5 zijn gloednieuw en klap je open, zodat je een groter scherm hebt aan de binnenkant. De één gaat horizontaal open, terwijl de ander juist verticaal openklapt. Wat precies de verschillen en mogelijkheden zijn, leggen we je graag uit.

Samsung Galaxy Z Fold5

Op eerste oog lijkt de Samsung Galaxy Z Fold 5 een normale smartphone. Aan de buitenkant zie je een 6,2 inch-amoled-scherm, dat je net als iedere andere telefoon gebruikt. De camera’s die je op de achterkant van het toestel vindt, bestaan uit een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en telelens waarmee je tot 3 keer optisch inzoomt.

Zodra je hem openklapt bewijst ‘ie het tegendeel: het binnenste scherm is zo groot als een compacte tablet. Ten opzichte van zijn voorganger is er nu gekozen voor een zogenaamde ‘waterdruppel’-constructie voor het scharnier, zodat de twee helften volledig plat gevouwen kunnen worden. Het binnenste scherm heeft een diagonaal van 7,6 inch en dat is genieten geblazen!

Dat is namelijk handig voor de creatievelingen, want je gebruikt de optionele S Pen om tekeningen te maken. Voor multitasken is de Galaxy Z Fold 5 ook ideaal. Scroll op het ene scherm bijvoorbeeld door sociale media, terwijl je op het andere een nieuwsartikel leest. Met de Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip en een werkgeheugen van 12GB gaat dat allemaal razendsnel. De Samsung Galaxy Z Fold5 heeft een adviesprijs van 1899 euro.

Samsung Galaxy Z Flip5

Dan de Samsung Galaxy Z Flip5, die verticaal openklapt. Je maakt gebruik van een 6,7 inch-amoled-scherm. Het merk past dezelfde ‘waterdruppel’-techniek toe om de twee helften naadloos op elkaar te laten aansluiten.

Is het toestel nog gesloten, dan is de Galaxy Z Flip5 lekker compact en past hij makkelijk in je broekzak. Je bekijkt welke meldingen binnenkomen op het 3,4 inch-amoled-scherm en reageert direct op je berichten. De Samsung Galaxy Z Flip5 is verkrijgbaar vanaf 1199 euro.

Het toestel is perfect voor mensen die graag gebruik maken van de camera, want je zet hem eenvoudig op een tafel neer. In de Flex Mode zie je zo jezelf terwijl je de foto schiet. Een groepsfoto is dus zo gemaakt. Net als zijn voorganger heeft het toestel een 12 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens met diezelfde resolutie. Wel zijn de sensoren wat groter en softwarematig verbeterd, wat resulteert in nog betere kiekjes.

Welke vouwtelefoon past bij jou?

Welke van de twee toestellen het beste bij jou past, hangt natuurlijk helemaal van jouw smartphonegebruik af. Ben je op zoek naar een grote smartphone die makkelijker in je broekzak past dan soortgelijke toestellen? Dan is de Samsung Galaxy Z Flip5 de beste keuze voor jou. Zoek je een telefoon die je ook als tablet kunt gebruiken en goed is uitgerust voor multitasken? Dan is de Galaxy Z Fold5 de juiste keuze.

