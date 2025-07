Samsung Galaxy Z Flip 7 nu al voor minder dan 700 euro

Zie je de Samsung Galaxy Z Flip 7 wel zitten, maar vind je het klaptoestel eigenlijk te duur? Het is mogelijk om ‘m voor slechts 656,50 euro in huis te halen – en dit is hoe.

Samsung Galaxy Z Flip 7 voor minder dan 700 euro

De Galaxy Z Flip 7 is pas net gepresenteerd en één van Samsungs nieuwste foldables. De smartphone beschikt over een aantal toffe verbeteringen, maar daar betaal je wel flink voor. Met een adviesprijs van 1199 euro is de Z Flip 7 niet duurder geworden ten opzichte van zijn voorganger, maar alsnog best prijzig.

Er is echter een manier om de smartphone voor veel minder in huis te halen. Je krijgt vaak flinke korting als je een nieuw toestel combineert met een abonnement. Maar, waarschijnlijk heb je geen zin om twee jaar vast te zitten aan een abo. Het is echter bij MediaMarkt mogelijk om een abonnement te nemen en die na een maand weer op te zeggen.

Zo profiteer je alsnog van de hoge korting en ben je niet gebonden aan een tweejarig abonnement. Volg je de juiste stappen, dan betaal je maar 636 euro voor de Galaxy Z Flip 7 zelf. Daar komt nog wel één maand aan abonnementskosten van 20,50 euro bij. Dat maakt een totaalbedrag van 656,50 euro.

Zo werkt het

Je moet met een aantal dingen rekening houden als je wil profiteren van de korting. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je het abonnement met 10GB data kiest, want dan heb je het meeste voordeel. Ook moet je bij ‘Looptijd’ aangeven dat je een maandelijks abonnement van Odido wil. Het werkt als volgt:

Ga naar deze pagina van MediaMarkt en klik op de zwarte knop ‘Abonnement bij telefoon kiezen’; Selecteer links, bij ‘Filters’, onder ‘Contractduur’ de optie ‘1 maand’. Kies ook voor onbeperkt bellen; Je ziet nu het scherm met het Odido-abonnement te zien. Verander hier de looptijd naar ‘Maandelijks opzegbaar’; Kies tot slot de bundel met 10GB data.

Zoals je ziet, betaal je nu voor de smartphone zelf 636 euro. Hier komen dan de maandelijkse kosten van 20,50 euro bij. Zorg je er voor dat je het abonnement voor het einde van de maand is opgezegd, dan ben je in totaal 656,50 euro kwijt.

Dit moet je weten over de Galaxy Z Flip 7

De Samsung Galaxy Z Flip 7 is de opvolger van de Flip 6 van vorig jaar. Het toestel heeft een aantal flinke upgrades gekregen. Zo is het schermpje aan de buitenkant, het FlexWindow-scherm, veel groter geworden. Het beeld loopt nu door tot aan de randen en heeft geen inkeping meer.

Ook het ‘normale’ scherm is gegroeid. Het display is niet 6,7 inch, maar 6,9 inch groot. Dat is fijn als je bijvoorbeeld veel video’s op je telefoon kijkt. Onder de motorkap zit een rappe Exynos 2500-processor met 12GB aan werkgeheugen en 256GB of 512GB aan opslag.

Verder heeft de Galaxy Z Flip 7 een grotere accu van 4300 mAh gekregen, die nog steeds met maximaal 25 watt oplaadt. Hierdoor zit de telefoon na 30 minuten aan het stroom weer voor ongeveer de helft vol. Het toestel draait op Android 16 met One UI 8 en krijgt zeven jaar lang de nieuwste updates.