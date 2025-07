Samsung Galaxy Z Flip 7, Flip 7 FE en Fold 7 nu te koop in Nederland

Vanaf vandaag kun je de Samsung Galaxy Z Flip 7 kopen in Nederland! Ook de goedkopere Flip 7 FE én de dunne Galaxy Z Fold 7 zijn nu verkrijgbaar. We nemen de prijzen met je door.

Samsung Galaxy Z Flip 7 kopen in Nederland

Een kleine twee weken geleden werden ze aangekondigd en nu kun je ze ook daadwerkelijk kopen: de vouwbare Samsung Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE en de Z Fold 7 waren al te pre-orderen, maar liggen vanaf vandaag echt in de winkels.

Als je er snel bij bent, profiteer je van een toffe actie. Tot en met 27 juli krijg je bij alle drie deze smartphones namelijk gratis twee keer zoveel opslag. Je ontvangt dan bijvoorbeeld de Z Flip 7 met 512GB opslagruimte, terwijl je betaalt voor 256GB.

De Flip 7 is een flinke sprong vooruit in vergelijking met de Flip 6. Zo groeide het coverscherm aan de buitenkant van 3,4 naar 4,1 inch en loopt het nu volledig om de camera’s heen. Dat maakt het display nog makkelijker in gebruik. Ook het scherm aan de binnenkant is groter: 6,9 in plaats van 6,7 inch.

Daarnaast draait het klaptoestel op een snellere Exynos 2500-chip én heeft hij een grotere accu van 4300 mAh. Je hoeft dus minder vaak op te laden, wat natuurlijk heel fijn is. Dit zijn de adviesprijzen:

1199 euro (12/256GB), 1319 euro (12/512GB)

Flip 7 FE is een voordeliger alternatief

Wil je wel een klaptelefoon, maar vind je de Flip 7 te duur? Samsung introduceert dit jaar voor het eerst een voordeligere FE-variant. Die heeft een iets oudere, maar nog altijd erg rappe Exynos 2400-chip en beschikt over kleinere schermen. Het display aan de buitenkant meet 3,4 inch, dat aan de binnenzijde 6,7 inch. Ze zijn net zo fel als die van zijn duurdere broertje, zodat je ze prima af kunt lezen in de zon.

Ook de camera’s van de Galaxy Z Flip 7 FE mogen er zijn. Je beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes. Selfies hebben een resolutie van 10 megapixel.

Uiteraard profiteer je met de FE ook gewoon van Samsungs uitstekende updatebeleid. Het toestel draait op Android 15 en wordt zeven jaar volledig ondersteund. Je kunt voorlopig dus weer even vooruit!

999 euro (8/128GB), 1059 euro (8/256GB)

Galaxy Z Fold 7 is dunner dan ooit

De grootste veranderingen voerde Samsung door bij de Galaxy Z Fold 7. Die is maar liefst 25 procent dunner dan de Fold 6 en nog een stuk lichter ook. Dichtgeklapt lijkt het daardoor alsof je een normale smartphone in handen hebt. Het 6,5 inch-scherm aan de buitenzijde heeft bovendien een bredere beeldverhouding dan voorheen en laat zich daardoor makkelijker bedienen.

Het feest begint pas echt als de Fold 7 openvouwt. Dan heb je een groot 8 inch-display onder ogen, waarop je prima kunt multitasken. Ook video’s en games zien er natuurlijk uitstekend uit. Door de razendsnelle Snapdragon 8 Elite-chip kan dit toestel bovendien elke taak aan.

Samsung heeft ook aan fotografen gedacht. De hoofdcamera biedt nu een resolutie van 200 megapixel, net als de Galaxy S25 Ultra. Daardoor zien je foto’s er scherper uit dan ooit. Ook beschikt het toestel over een groothoeklens voor wijdere plaatjes en een telelens om 3x mee in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Dit zijn de prijzen:

2099 euro (12/256GB), 2219 euro (12/512GB), 2519 euro (16GB/1TB)

