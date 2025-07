Pre-order de gloednieuwe Samsung Galaxy Z Fold 7 of Flip 7 (FE) met korting

Samsungs nieuwe foldables beschikken over veel verbeteringen ten opzichte van de voorgangers en wie enthousiast is, kan ze nu al bestellen met korting.

Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 7 of Flip 7 (FE)

Samsung komt met vouwtelefoons vol vernieuwing, maar niet nieuw zijn de hoge adviesprijzen. Die gaan van 999 euro voor de Galaxy Z Flip 7 FE tot een flinke 2099 euro voor de Fold 7. Gelukkig valt er in de eerste periode genoeg voordeel te pakken. Denk aan een gratis opslagupgrade, inruilvoordeel en meer. We zetten de beste deals hier voor je onder elkaar.

Bij providers pre-orderen

De Samsung Galaxy Z Fold 7 of Flip 7 (FE) zijn per pre-order te bestellen bij KPN, Odido en Vodafone. Bij alle providers ontvang je gratis een model met meer opslagcapaciteit. Hierdoor loopt je voordeel op tot maar liefst 150 euro.

Bij webwinkels pre-orderen

Het meeste voordeel op een Flip of Fold 7 behaal je door je bestelling te plaatsen via een webwinkel, zoals Belsimpel. Hier zijn de kortingen namelijk afhankelijk van de bundel die je kiest. Daarnaast krijg je ook hier de gratis geheugenupgrade. Deze aanbieding is overigens ook bij Mobiel.nl en MediaMarkt.

Samsung Galaxy Z Fold 7 of Flip 7 (FE) als losse toestellen

De Samsung-vouwtelefoons zijn natuurlijk ook gewoon los te koop, als je liever geen abonnement afsluit of er nog eentje hebt lopen. In dat geval betaal je voor de Galaxy Z Flip 7 FE minstens 999 euro, voor de Z Flip 7 1199 euro en voor de Fold 7 betaal je 2099 euro.

Die prijzen gelden bij alle webshops, al krijg je er wel een gratis geheugenupgrade bij. Dat is bij de Flip 7 FE een upgrade naar 256GB (en bespaar je 60 euro), bij de Flip 7 krijg je 512GB (bespaar 120 euro) en ook bij de Fold 7 krijg je 512GB (en bespaar je 150 euro).

Heb je ergens in een lade nog een oude telefoon liggen? Plaats je bestelling dan bij de webwinkel van Samsung zelf. Hier krijg je tot 525 euro verhoogde inruilwaarde, afhankelijk van welk model je kiest en inlevert.

Dit moet je weten over de Fold 7 en Flip 7 (FE)

De Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft de grootste upgrades ten opzichte van zijn voorganger. Hij is flink dunner en voelt daarmee meer als een regulier toestel dat je ook kunt openvouwen. Ook is ‘ie een tikkeltje groter, heeft hij een betere hoofdcamera met een resolutie van 200 megapixel en is de selfiecamera verbeterd.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 is een ‘normaal’ toestel dat je dichtvouwt tot kleiner pakketje. Het scherm aan de buitenkant is dit jaar flink gegroeid en bedekt vrijwel de hele bovenkant. Tof, want zo kun je meer met de telefoon voordat je hem openvouwt. Ook heeft hij een nieuwe Samsung-chip, een grotere batterij en is het scherm gegroeid.

De Samsung Galaxy Z Flip 7 FE is het instapmodel, met het ontwerp van de Flip 6 van vorig jaar. Dat betekent een kleiner scherm achterop. Ook heeft ‘ie de chip vorig jaar, minder werkgeheugen en minder opslagruimte. Samsung doelt hiermee op gebruikers die wel een foldable willen, maar minder om de beste specificaties geven.

Kleurrijk jasje voor je Fold of Flip 7 met deze accessoires

