Samsung pakt direct uit: dit krijg je bij de nieuwe Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8

Samsungs nieuwste foldables zijn verkrijgbaar en er is een nieuwe optie toegevoegd aan de line-up. We zetten alle prijzen en de beste aanbiedingen voor je op een rijtje, want je kan ze nu al met korting bestellen.

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Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) of Flip 8

Samsung heeft nieuwe vouwtelefoons gepresenteerd en dit jaar is de Fold in twee varianten verkrijgbaar: de Galaxy Z Fold 8 en Fold 8 Ultra. Die laatste is in ontwerp in wezen de opvolger van de Galaxy Z Fold 7, terwijl de reguliere Fold 8 een nieuwe schermafmeting heeft.

Daarnaast is er de Galaxy Z Flip 8. Voor al deze innovatie vraagt Samsung een hoog prijskaartje. De adviesprijs ligt op 1299 euro voor de Galaxy Z Flip 8. De Fold 8 kost je 1999 euro en de Fold 8 Ultra 2199 euro. Bestel je één van deze smartphones, dan profiteer je nu nog van goede aanbiedingen waardoor je flink bespaart. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy Z Flip 8

De Samsung Galaxy Z Flip 8 vouw je verticaal open zoals een klaptelefoon uit de jaren 2000. Daardoor is hij lekker compact in je zak of tas. De telefoon is dunner en lichter geworden dan zijn voorganger en ook heeft het coverscherm aan de voorkant dunnere schermranden.

Er zijn nieuwe camerafuncties en Semantic Search scant je apps, meldingen en meer, en filtert daaruit wat relevant is voor jou. Vraag wat je wil weten en je krijgt direct antwoord.

Samsung heeft de adviesprijs van de Flip 8 op 1299 euro gelegd, maar bestel je nu dan profiteer je van pre-order-acties. Bovendien bespaar je nog meer door je telefoon te combineren met een abonnement.

Pre-order de Samsung Galaxy Z Flip 8 met abonnement:

Pre-order de Samsung Galaxy Z Flip 8 als los toestel:

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Samsung Galaxy Z Fold 8

Met een ander ontwerp dat we nog niet eerder hebben gezien, valt de Galaxy Z Fold 8 direct op. Ingeklapt heeft hij en 5,5 inch-scherm waardoor ook deze compact is. Vouw je hem als een boek open, dan heb je een groot 7,6 inch-scherm tot je beschikking. De beeldverhouding is perfect om video’s op social media te bekijken.

De adviesprijs van de Fold 8 is 1999 euro, maar er zijn nu acties te vinden waardoor je flink goedkoper uit bent. Bespaar nog meer door de Fold 8 met abonnement aan te schaffen.

Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 8 met abonnement:

Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 8 als los toestel:

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Dan de Galaxy Z Fold 8 Ultra. Een nieuwe naam in de line-up, maar dit is de opvolger voor de Galaxy Z Fold 7. Je vouwt hem als een boek open, waarna je genoeg ruimte hebt om comfortabel te multitasken. Zet een app open op het linker scherm en de andere op het rechter scherm.

Voor de Fold 8 Ultra vraagt Samsung een adviesprijs van 2199 euro. Tijdens de pre-order fase bestel je jouw nieuwe Samsung-foldable met hoge korting en je bent nog goedkoper uit als je een abonnement erbij afsluit.

Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra met abonnement:

Pre-order de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra als los toestel:

Bescherm je nieuwe foldable met deze accessoires

Met zo’n flink prijskaartje wil je natuurlijk wel dat je nieuwe Samsung-telefoon lang meegaat. Daarom is het belangrijk om je Galaxy Z Flip 8 of Fold 8 (Ultra) goed te beschermen met een hoesje en screenprotector. Bij gsmpunt, Smartphonehoesjes.nl of Samsung zelf ben je aan het goede adres.