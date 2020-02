Opvouwbare Samsung Galaxy Z Flip nu te koop in Nederland

De tweede opvouwbare smartphone van Samsung is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Voor de adviesprijs van 1500 euro haal je een uniek toestel in huis. Waar je de Samsung Galaxy Z Flip kunt kopen, lees je in dit artikel.

Samsung Galaxy Z Flip kopen in Nederland

De Samsung Galaxy Z Flip is het eerste verticaal opvouwbare toestel van Samsung. Waar het bij de Galaxy Fold heel lang duurde voor een Nederlandse release is de fabrikant er nu snel bij. De Z Flip werd op 11 februari gepresenteerd tijdens Unpacked 2020 en is vanaf nu te koop in Nederland.

De meest bijzondere functie is het vouwbare amoled-scherm van 6,7 inch. Dankzij de hoge resolutie van 2636 bij 1080 pixels ziet alles er ook nog eens heel goed uit. Kleuren spatten van het scherm af, de kijkhoeken zijn fijn en ook is zwart echt zwart.

Het toestel heeft een adviesprijs van 1500 euro en is bij een select aantal winkels te koop.

Overige specificaties Samsung Galaxy Z Flip

Onder de motorkap ligt een Snapdragon 855 Plus-chip met 8GB RAM en 256GB niet uitbreidbare opslag. De totale accucapaciteit bedraagt 3300 mAh en opladen doe je met maximaal 15 Watt. Ook draadloos opladen is mogelijk, net zoals andere apparatuur opladen door deze op de Z Flip te leggen.

In het scherm is een 10 megapixel-selfiecamera verwerkt en op de achterkant vind je twee camera’s van elk 12 megapixel. Zo kun je normale foto’s maken of wijdhoekshots, waarbij je net wat meer van de omgeving vastlegt.

Het geheel draait op Android 10 met de OneUI 2.0-schil. Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd om het vouwbare scherm nog fijner te kunnen gebruiken. Zo kun je het toestel gebruiken met de speciale Flex Modus. Tijdens een videogesprek zie je dan bijvoorbeeld je gesprekspartner op het bovenste gedeelte van het scherm, terwijl alle knoppen aan de onderzijde te vinden zijn.

