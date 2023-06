Dit is waarom je nu een Samsung Galaxy Z Flip4 moet overwegen (ADV)

Samsung geeft je de mogelijkheid om jouw favoriete producten een heel eigen stijl te geven met #YouMake, bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Flip4. Wij vertellen je over de voordelen van deze unieke smartphone!

Samsung Galaxy Z Flip4 met voordeel

De Samsung Galaxy Z Flip4 is een opvallende smartphone die je nostalgische gevoelens geeft. De klaptelefoon van vroeger heeft een modern uiterlijk gekregen. Wij vertellen je over de voordelen van de Samsung Galaxy Z Flip4.

Je haalt de smartphone bij Samsung tijdelijk extra voordelig in huis. Tot en met 2 juli krijg je 150 euro voordeel bij aankoop van het toestel. Daarvoor hoef je niets te doen, want het voordeel verschijnt direct in je winkelwagen.

1. Te personaliseren in jouw stijl

Vind jij zwart ook maar zo gewoontjes? Dankzij #YouMake pas je jouw gadgets volledig aan jouw stijl aan. In de Bespoke-studio stel je zo je eigen Galaxy Z Flip4 samen. Zo kies je de kleur van de voor- en achterkant én het frame.

Er zijn zes verschillende kleuren om uit te kiezen voor de voor- en achterkant en drie voor het frame. De Bespoke Edition is alleen verkrijgbaar met 256GB opslagruimte. Toch meer of juist minder nodig? Voor de varianten met 128GB, 256GB en 512GB zijn er nog eens vier vaste kleuren om uit te kiezen: paars, zwart, goud en blauw.

2. Opvallende schermen

Met de Samsung Galaxy Z Flip4 weet je zeker dat je opvalt. Je vouwt de telefoon dicht wanneer je hem weer in je broekzak of tas stopt, dankzij de scharnieren in het midden van het 6,7 inch-scherm. Toch is hij gelukkig waterdicht en hoef je dus niet bezorgd te zijn tijdens een plensbui.

Heb je de Flip4 dichtgeklapt, dan vind je op de achterkant het ‘coverscherm’ van 1,9 inch. Komt er een melding binnen, dan hoef je je telefoon niet elke keer open te vouwen. Je ziet de notificatie namelijk op dit schermpje. Beide schermen zijn voorzien van een amoled-paneel. Het grotere scherm heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz en ziet er prachtig uit.

3. Maak overal groepsfoto’s

Op de achterkant van het toestel vind je twee camera’s van beide 12 megapixel: de hoofdcamera en groothoeklens. Die laatste zet je in voor foto’s met een wijde hoek, bijvoorbeeld om grote groepen of hoge gebouwen op de gevoelige plaat vast te leggen.

Een pluspunt van een vouwbare telefoon is bovendien dat je hem handig overal neer zet. Zo kun je dus overal groepsfoto’s maken, maar ook handsfree videobellen met je vrienden. Dat doe je met de 10 megapixel-selfiecamera.

4. Krachtig genoeg voor welke taak dan ook

Dankzij de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip die in de Galaxy Z Flip4 te vinden is, is ‘ie razendsnel. Welke taak je ook ogen hebt, hij kan het met gemak aan. Voor zware games draait hij zijn hand dus niet om en multitasken kan hij als de beste.

Verder heeft de batterij een grootte van 3700 mAh. Dat is genoeg om het einde van de dag te halen bij normaal gebruik. Daarna kun je hem binnen een half uurtje weer voor de helft opladen met maximaal 25 Watt. Draadloos opladen is ook een optie; wel zo handig.

Nog meer voordeel bij Samsung

Klinkt goed toch? Je scoort de Samsung Galaxy Z Flip4 nu met 150 euro voordeel dat direct in je winkelmandje verschijnt. Past de Galaxy Z Flip4 niet bij je? Ook andere smartphones en gadgets zijn nu extra voordelig bij Samsung: