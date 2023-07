Ontdekken maar: Samsung Galaxy Z Fold5, Z Flip5 en Galaxy Watch6 (Classic) (ADV)

Daar zijn ze dan! Samsung heeft een heel legioen aan nieuwe producten gepresenteerd en wij laten je kennis maken met al dat nieuws. Wil je meer weten over de Samsung Galaxy Z Fold5, Z Flip5 of de Watch6 (Classic)? Lees dan snel verder!

Samsung Galaxy Unpacked – juli 2023

Het grote Samsung Galaxy Unpacked-evenement van juli 2023 is voorbij, maar welke nieuwe producten komen er eigenlijk allemaal aan? Als je in de running bent voor een nieuwe foldable of smartwatch dan ben je bij Samsung aan het juiste adres.

Samsung Galaxy Z Fold5 – de grootste en meest krachtige

De Samsung Galaxy Z Fold5 is de gloednieuwe vouwbare smartphone van het Zuid-Koreaanse bedrijf en zit weer bomvol vernieuwingen. Zo gebruik je het toestel dichtgeklapt makkelijk en snel dankzij het buitenste scherm. WhatsApp, Instagram of YouTube gebruiken is zo geen enkel probleem.

Wil je echter gebruik maken van een groter scherm, dan vouw je de Fold5 makkelijk en snel open. Zo ontvouwt zich een prachtig en kleurrijk amoled-scherm die je gebruikt voor het bekijken van video, foto’s of het spelen van de tofste games. De Galaxy Z Fold5 draait zijn hand nergens voor om, want hij is afgetopt met de snelste hardware.

Ook is er genoeg werkgeheugen aanwezig, zodat je eindeloos kunt multitasken. Ook aan aan opslag geen gebrek. Zo kun je alle apps en games installeren die je maar wil, maar ook gemaakte foto’s en video’s opslaan. De Galaxy Z Fold5 is uitgerust met meerdere camera’s, waardoor je altijd de perfecte foto of video schiet. Natuurlijk heeft het toestel ook een grote accu aan boord, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de batterijduur.

Je hebt keuze uit meerdere kleuren, waardoor er altijd eentje de perfecte match is met jouw stijl. De kleuren cream, icy blue en phantom black zijn de standaardkleuren van het toestel. Daarnaast kan je bij Samsung nog voor twee exclusieve kleuren kiezen: gray en blue.

Het totale voordeel kan oplopen tot maar liefst 860 euro bij de aanschaf van de Fold5. Zo krijg je tijdelijk extra inruilwaarde, een gratis upgrade van het opslaggeheugen en heb je recht op een jaar lang gratis Samsung Care+-garantie. Meer weten? Check dan snel op de link in onderstaande knop!

Samsung Galaxy Z Flip5 – compacte vouwbare smartphone

Hoeft het allemaal niet zo groot en ben je meer van de compactere smartphones? Goed nieuws, want de Samsung Galaxy Z Flip5 is er ook nog. Ook dat toestel is natuurlijk te verkrijgen in meerdere kleuren en geheugenvarianten. De Z Flip5 is ook uitgerust met twee schermen. Het buitenste scherm is flink gegroeid ten opzichte van zijn voorganger en daardoor nóg bruikbaarder!

Handig voor de notificaties, binnenkomende oproepen of om het weerbericht of tijd te checken. Open je ‘m dan ontvouwt zich een scherm wat even groot is als reguliere toestellen. Zo kun je er alles mee doen wat je met zo’n toestel kan.

Van social media-apps gebruiken tot gamen en van een filmpje kijken tot chatten, met de Z Flip5 kan het allemaal. Handig is dat de software zich aanpast aan de vorm van het toestel. Zo kun je ‘m half geopend gebruiken voor videogesprekken of om een filmpje te kijken op YouTube, terwijl je ook aan het chatten bent.

Het toestel draait net als de Z Fold5 op Android 13 en krijgt jarenlang updates. Zo kun je altijd aan de slag met de nieuwste functies en hoef je je over de veiligheid ook totaal geen zorgen te maken!

Naast de vier standaardkleuren, graphite, lavender, cream en mint, kan je bij Samsung ook nog eens kiezen voor vier exclusieve kleurvarianten. Dat zijn gray, blue, green en yellow. Het voordeel bij de aanschaf van de Galaxy Z Flip5 kan oplopen tot en met 675 euro. Ook daar krijg je extra inruilwaarde, Samsung Care+ én een gratis upgrade naar het model met 512GB interne opslag.

Samsung Galaxy Watch6 (Classic) – gloednieuwe wearables

Dat is niet alles, want ben je niet op zoek naar een smartphone, maar wel naar een nieuw slim horloge? Ook dan ben je bij Samsung aan het juiste adres! De gloednieuwe Galaxy Watch6 is te koop in meerdere kleuren en twee formaten, zodat er altijd eentje om jouw pols past.

De smartwatch is voorzien van een rond kleurrijk amoled-display en draait op Wear OS met Samsung’s eigen schil die daar overheen ligt. Apps download je makkelijk uit de Play Store en zo kun je aan de slag met Google Maps, Spotify of WhatsApp vanaf je pols.

Natuurlijk kun je de Google Assistent oproepen en gebruiken en ook telefoontjes plegen doe je vanaf je pols. Bediening werkt ook via het aanraakgevoelige scherm. Vind je dat niet genoeg, dan is er nog de Galaxy Watch6 Classic. Dat model, ook verkrijgbaar in meerdere kleuren en twee formaten, heeft een fysieke draairing. Zo scroll je makkelijk door menu’s, pas je het volume aan of regel je de schermhelderheid.

Tot slot heb je ook nog keuze uit modellen die alleen overweg kunnen met een wifi-verbinding of zelf verbinding kunnen maken met een mobiel (data)netwerk. Met zo’n lte-variant van de Watch6 kun je zonder telefoon in je broekzak op stap en ben en blijf je altijd bereikbaar.

Bestel je nu een Samsung Galaxy Watch6 (Classic), dan ontvang je een gratis Fabric Band ter waarde van 50 euro. Ook ontvang je 50 of 70 euro cashback en een jaar lang gratis Samsung Care+. Zo loopt het voordeel op tot maximaal 228,99 euro. Meer weten? Check dan onderstaande links.

Wat past er bij jou?

Samsung heeft dus weer allerlei gloednieuwe producten aangekondigd die je tijdelijk met flink wat voordeel en extra’s in huis haalt. Bestel je een Samsung Galaxy Z Fold5 of Galaxy Z Flip5, dan loopt het voordeel dus al snel op tot honderden euro’s, krijg je gratis geheugenupgrades en extra garantie. Koop je een Samsung Galaxy Watch6 of Watch6 Classic dan ontvang je onder andere een gratis bandje en tot 70 euro cashback.