Nieuwe Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 (FE) en Watch8 (Classic) tijdelijk met tot 675 euro voordeel (ADV)

Samsung heeft nieuwe telefoons gepresenteerd en ditmaal gaat het om de nieuwste foldables en smartwatches. Tijdelijk haal je de Samsung Galaxy Z Fold7, Flip7 (FE) en Watch8 (Classic) met wel heel veel voordeel in huis.

Nieuwe Galaxy Watches en foldables van Samsung

Een Unpacked-event staat gelijk aan nieuwe Samsung-producten. In januari zagen we de populaire Galaxy S25 Series en nu is het de beurt aan de opvolger voor de Galaxy Z Fold6 en Galaxy Z Flip6. Naast de Galaxy Z Fold7 en Galaxy Z Flip7 is er nog een nieuw toestel. Voor het eerst is er een Fan Edition: de Galaxy Z Flip7 FE. In de Samsung shop zijn ze verkrijgbaar in exclusieve kleuren en tijdelijk haal je ze tot 675 euro voordeliger in huis.

Daarnaast zijn er twee smartwatches gepresenteerd. Het gaat om de Galaxy Watch8 en de uitgebreide Galaxy Watch8 Classic. De acties lopen tot en met 27 juli 2025.

Samsung Galaxy Z Flip7 (FE): volledig doorlopend coverscherm

De Samsung Galaxy Z Flip7 is een compacte vouwtelefoon, die nu ook nog eens het dunste ooit is met een groter scherm. Het coverschermpje aan de buitenkant van het toestel loopt volledig om de camera’s heen. Daar heb je ook nog eens direct toegang tot AI.

Ook is er de Galaxy Z Flip7 FE en die lijkt sterk op de Galaxy Z Flip6 van vorig jaar met het typische uiterlijk. Hij krijgt een andere chip en vrijwel dezelfde 50 megapixel-camera als de Galaxy Z Flip7.

Tot 470 euro voordeel op de Samsung Galaxy Z Flip7 (FE)

Je hebt de Galaxy Z Flip7 in handen vanaf 1199 euro en de Galaxy Z Flip7 FE zelfs al vanaf 999 euro. Tijdelijk profiteer je ook nog eens van tot wel 470 euro voordeel. Zo krijg je een gratis geheugenupgrade bij beide toestellen en krijg je bijvoorbeeld de variant met 512GB voor dezelfde prijs als 256GB.

Bovendien krijg je tot 350 euro inruilvoordeel op het moment dat je een oude telefoon inlevert. Ook krijg je tot 20% voordeel op geselecteerde Galaxy Wearables en de eerste drie maanden Samsung Care+ cadeau.

Samsung Galaxy Z Fold7: multitasken als de beste

De Samsung Galaxy Z Fold7 is een krachtpatser dankzij de Snapdragon 8 Elite Gen 4-chip. Dat is de krachtigste processor van dit moment en hij is speciaal voor Galaxy geoptimaliseerd, zodat alle nieuwe AI-functies soepel verlopen. Denk hierbij aan Generative Edit of Drawing Assist.

Net als de Galaxy Z Flip7 is de behuizing van de Galaxy Z Fold7 het dunste ooit, maar is het coverscherm flink gegroeid. Daardoor werk je op het buitenste scherm alsof je een normale smartphone in handen hebt. Heb je die extra ruimte nodig om productief te zijn, dan klap je hem open tot een scherm van maar liefst 8 inch.

Krijg tot 675 euro voordeel op de Galaxy Z Fold7

Voor de Galaxy Z Fold7 betaal je 2099 euro, maar tijdelijk scoor je veel voordeel. Zo krijg je een opslag upgrade: de 512GB variant voor de prijs van de 256GB variant. Heb je toevallig nog een telefoon liggen om in te ruilen? Doe dat dan zeker, want je krijgt tot 525 euro inruilvoordeel. Dat wil je natuurlijk niet laten liggen!

Daarnaast ontvang je nog eens 50% voordeel op geselecteerde Galaxy Accessoires en 20% op Galaxy Wearables. Ook krijg je de eerste drie maanden Samsung Care+ cadeau.

Samsung Galaxy Watch8 (Classic): uitgebreide gezondheidsfuncties

Voor de Galaxy Watches zien we een nieuw design dat wat vierkanter is dan dat we gewend zijn. Hij is rond, maar toch ook een beetje vierkant. Bovendien is de accu wat groter, maar verder zien we vooral in de functies toffe nieuwe dingen. Zo is de slaapcoach flink uitgebreid en krijg je nu zelfs optimale slaaptijden voor jou. Bovendien is Google Gemini met één druk op de knop te starten.

De Samsung Galaxy Watch8 Classic is de perfecte smartwatch voor jou als je op zoek bent naar een robuust klokje. Deze kan beter tegen een stootje dankzij het laagje saffierglas en de behuizing van roestvrijstaal.

Krijg 30% voordeel op je horlogebandje en 15% op Galaxy Buds3 Series

Haal je de Samsung Galaxy Watch8 (Classic) tot en met 27 juli in huis, dan profiteer je van de pre-order actie. Je scoort een extra horlogebandje met wel 30% voordeel en luistert daarnaast met de hoogste geluidskwaliteit via de Galaxy Buds3 of Galaxy Buds3 Pro. Die haal je namelijk in huis met 15% voordeel als je één van de twee gloednieuwe Galaxy-smartwatches koopt.