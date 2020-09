De nieuwe opvouwbare Samsung Galaxy Z Fold 2 kopen kan vanaf nu. Het toestel met vernieuwde specificaties is beschikbaar in twee kleuren voor 1999 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 2 kopen, check de beste deals

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is uniek in zijn soort en het nieuwste opvouwbare toestel van de fabrikant. De Galaxy Z Fold 2 kopen kan vanaf nu. De adviesprijs bedraagt 1999 euro en de smartphone is bij verschillende webwinkels uit leverbaar. Bestel je vandaag, dan heb je ‘m morgen in huis.

Het toestel is niet alleen los te verkrijgen, maar de Samsung Fold 2 bestellen in combinatie met een abonnement is ook mogelijk. Koop je het toestel toch los, bekijk dan ook even onze sim only-vergelijker voor een geschikte bel- en databundel.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Welke Samsung Galaxy Z Fold 2 wil je? Selecteer: 256GB Nieuw los vanaf € 1.999,00 Samsung Galaxy Z Fold 2 met abonnement Toestel eenmalig € 696,00 € 76,00 p/m Abo: € 35,00 p/m Toestel: € 41,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen Sim only nodig? Sim only vergelijken

Alle Samsung Galaxy Z Fold 2-informatie op een rij

De Galaxy Z Fold 2 is de tweede opvouwbare smartphone van Samsung, die vouwt als een boek. Het scherm aan de binnenzijde heeft een diagonaal van 7,6 inch. Samsung kiest voor een amoled-paneel met een hoge resolutie. Daardoor ziet alles er scherp uit, spatten kleuren van het scherm en is het contrast erg hoog. Het scherm ververst maximaal 120 keer per seconde. Deze hoge verversfrequentie zorgt ervoor dat alles soepel aanvoelt. Tot slot is de selfiecamera verwerkt in een klein gaatje in het display.

Aan de buitenzijde is een scherm geplaatst van 6,3 inch. Daarmee kun je notificaties checken, berichten terugsturen en de smartphone gebruiken zoals je gewend bent. Qua overige specificaties heb je ook niks te klagen. Onder de motorkap ligt de Snapdragon 865 Plus-chip van fabrikant Qualcomm met 12GB werkgeheugen. De interne opslag is 256GB, maar niet uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. Wel is 5G-ondersteuning aan boord.

Op de achterzijde vind je drie camera’s met elk hun unieke eigenschap. Zo maak je prima normale foto’s, maar met de groothoeklens leg je net wat meer vast. Ook zoomen is mogelijk dankzij de derde camera. Samsung levert de Fold Z 2 met Android 10, maar het toestel krijgt ook sowieso updates naar Android 11, 12 en 13.

