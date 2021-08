Test als een van de eersten de Samsung Galaxy Z Fold3 of Z Flip3 (ADV)

Wil jij weleens kijken hoe een toestel met vouwbaar scherm jou echt bevalt? Dan ben je bij Samsung aan het juiste adres. In het portfolio vind je de nieuwe Galaxy Z Fold3 5G en Z Flip3 5G en je maakt nu kans om er eentje te testen!

Testpanel: aan de slag met de Galaxy Z Fold3 of Z Flip3

Samsung heeft recent twee gloednieuwe opvouwbare smartphones onthuld. Samen met de fabrikant biedt Android Planet meerdere lezers de kans om aan de slag te gaan met één van deze vouwbare toestellen. Word jij uitgekozen, dan ben je dus één van de eersten in Nederland die de nieuwe Flip of Fold in handen heeft!

Ben jij die enthousiaste tester?

Ben jij enthousiast over de nieuwe vouwbare toestellen, kun je goed schrijven en heb jij aankomende weken tijd om te testen? Meld je dan nu aan via onderstaand formulier. Word je uitgekozen, dan krijg je het toestel dat jij kiest zo’n twee weken in bruikleen. Na die periode bundelen we de gebruikerservaringen van alle testers en publiceren we een uitgebreide gebruikersreview.

Ben je helemaal klaar met testen en heb je alle ervaringen gedeeld met ons, dan zorgt Samsung natuurlijk nog voor een toffe prijs. Ben je een van de testers, dan ontvang je de gloednieuwe Samsung Galaxy Buds 2, die je uiteraard mag houden! Denk van te voren wel goed na over welk toestel jij precies wil testen, want het aantal plekken is beperkt.

Aanmelden kan tot en met zondag 29 augustus 2021. Vervolgens kiezen wij willekeurig verschillende personen, die we een uitgebreide briefing sturen. Zo weet je precies waar je op moet letten tijdens het reviewen en wanneer alle teksten, foto’s en materiaal binnen moeten zijn.

Welk toestel past het beste bij jou?

De Samsung Galaxy Z Fold3 5G en Galaxy Z Flip3 5G hebben verschillende dingen gemeen. Zo hebben ze natuurlijk allebei een vouwbaar scherm, zijn ze waterdicht en zitten ze bomvol met high-end hardware. Toch zijn het heel andere toestellen en welk toestel dus het beste bij jou past, kun alleen jij bepalen.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

De Samsung Galaxy Z Fold3 5G is het paradepaardje met een groot uitvouwbaar scherm. Eenmaal uitgevouwen kun je aan de slag met het fraaie, grote scherm van 7,6 inch. Ben jij een eindeloze multitasker, altijd in de weer met meerdere apps en is productiviteit een synoniem voor hoe jij een smartphone gebruikt? Dan is de Z Fold3 de perfecte match.

Bedienen doe je niet alleen met je vingers, maar kan ook met de fijne S Pen. Is het toestel dichtgeklapt, dan gebruik je het tweede scherm aan de buitenzijde voor alle nodige info. Zo ben je direct op de hoogte van binnenkomende mails, notificaties en gesprekken.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Is de Fold3 niet helemaal jouw ding, dan is er nog de Samsung Galaxy Z Flip3 5G om te testen. Het speelse toestel is te verkrijgen in verschillende kleuren en doet veel mensen terugdenken aan de ouderwetse klaptelefoons. Wil je aan de slag met de flex-modus voor de perfecte selfie? Dan is de Flip3 de beste keuze!

De adviesprijs ligt op 1049 euro, terwijl de Z Fold3 over de toonbank gaat vanaf 1799 euro. Uitgevouwen maak je gebruik van een amoled-scherm van 6,7 inch. Wist je trouwens dat het schermpje aan de buitenkant vier keer groter is dan zijn voorganger? Zo maak je niet alleen selfies, maar bedien je ook muziek, check je het weer of komende afspraken!

Vul onderstaand formulier in om kans te maken

