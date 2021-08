Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 nu te koop: de beste deals op een rij

De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn vanaf nu officieel te koop in Nederland. De eerste kopers hebben hun nieuwe toestel ook al ontvangen. In dit artikel vind je de beste deals voor beide toestellen.

Samsung Galaxy Z Fold 3 kopen

De gloednieuwe Samsung Galaxy Z Fold 3 is vanaf nu te koop en heeft een adviesprijs van 1799 euro. Voor dat bedrag krijg je het model met 256GB interne opslag. Er is ook een 512GB-versie te koop voor 1899 euro. Met de Z Fold 3 laat Samsung zien wat het allemaal in huis heeft.

Het scherm aan de buitenkant ververst nu 120 keer per seconde. Vouw je het toestel open, dan maak je gebruik van een amoled-scherm van 7,6 inch met een hoge resolutie. Ook tof: de Galaxy Z Fold 3 heeft een selfiecamera achter het scherm, waardoor je ‘m nauwelijks ziet. De telefoon kan ook overweg met de S Pen.

Samsung heeft de Z Fold 3 – zoals je zou verwachten – voorzien van de beste mobiele hardware van dit moment. Het kloppende hart is de Snapdragon 888, bijgestaan door 12GB werkgeheugen. Verder draait ‘ie op Android 11 met de eigen One UI-schil. De aankomende jaren wordt het toestel ook voorzien van nieuwe Android-versies en beveiligingsupdates.

Bekijk Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Z Fold 3 met abonnement

Voor de beste prijzen voor een losse Samsung Galaxy Z Fold 3 duik je even in onze prijsvergelijker. Natuurlijk kun je daar ook terecht voor deals van de Samsung Z Fold 3 met abonnement.

Prijzen en bestellen Samsung Galaxy Z Flip 3

Daarnaast is de Samsung Galaxy Z Flip 3 nu in Nederland verkrijgbaar. Dit toestel is met een prijs van 1049 euro een stuk betaalbaarder en heeft ook een opvouwbaar scherm. Het display vouw je verticaal open en dicht, waardoor je de Flip dus als een soort klaptelefoon kunt zien. Door het 6,7 inch-scherm heb je echter genoeg ruimte voor als je apps en games.

Het schermpje aan de buitenkant is vier keer zo groot dan bij de vorige Galaxy Flip en kun je voor van alles gebruiken. Van notificaties tot de tijd en van binnenkomende oproepen tot het bedienen van muziek. Onze eerste indrukken van beide toestellen check je natuurlijk in onze preview.

Bekijk Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Z Flip 3 met abonnement

De vanafprijs van een losse Samsung Galaxy Z Flip 3 ligt op 1049 euro voor het 128GB-model. Ook is een 256GB-variant te koop voor 1099 euro.

Op zoek naar de Samsung Z Flip 3 met abonnement? Check dan onze prijsvergelijker. Koop je het toestel los, maar ben je wel op zoek naar een betaalbaar abonnement, bekijk dan tot slot nog even onze sim only-prijsvergelijker.

→ Samsung Galaxy Z Flip 3 review: klapper in een nieuwe richting

Lees het laatste nieuws over Samsung: