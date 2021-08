Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 pre-order van start: check hier de beste deals

De Samsung Galaxy Z Fold 3 pre-order is begonnen! Ook kun je de Z Flip 3 vanaf nu bestellen. Exclusief bij Android Planet krijg je ook 100 euro korting bij een bekende webwinkel.

Samsung Galaxy Z Fold 3 pre-order: alles op een rij

Koop je één van de nieuwe opvouwbare toestellen, dan kun je profiteren van een pre-order-actie. Bij de Galaxy Z Fold 3 loopt het voordeel op tot 289 euro via Samsung zelf. Je ontvangt naast extra inruilwaarde voor je oude toestel en een jaar gratis Samsung Care+ ook de speciale cover. Daarin kun je de handige S Pen kwijt. Tot slot zit er een reisoplader in het pakket.

Samsung Z Fold 3 pre-order: dit biedt het toestel

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is de meest geavanceerde smartphone van het bedrijf tot nu toe. Het opvouwbare toestel is uit te vouwen als een boek, waarna je kunt genieten van een groot amoled-scherm. Dat is niet alleen ideaal voor het bekijken van films, websites of bijvoorbeeld het spelen van games. Ook voor multitasken is dit erg handig, omdat je letterlijk meerdere apps naast elkaar kunt gebruiken.

Samsung heeft gesleuteld aan de stevigheid van het scharnier en ook is de Z Fold 3 stof- en waterdicht. De camera aan de binnenzijde is verstopt achter het scherm. Aan de achterkant zitten nog meer camera’s en aan de voorkant is een tweede scherm te vinden. Bedienen kan zoals altijd met je vingers, maar ook is er ondersteuning voor de S Pen aan boord.

Pre-order Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Z Fold 3 met abonnement

Een losse Samsung Galaxy Z Fold 3 pik je op vanaf 1799 euro. Dat is dan het model met 256GB interne opslag. Daarmee is het toestel 200 euro goedkoper dan zijn directe voorganger. Er komt ook een versie op de markt met 512GB geheugen, die kost 1899 euro. Check onze prijsvergelijker als je op zoek bent naar de Samsung Z Fold 3 met abonnement.

Samsung Z Flip 3 pre-order: vind hier de beste prijs

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is ook een nieuw vouwbaar toestel van de fabrikant, maar deze klap je verticaal open en dicht. Zo gebruik je een smartphone van normaal formaat als die is opengeklapt. Een grote verandering zien we aan de voorkant, want het buitenste scherm is een stuk groter dan dat van zijn voorganger. Zo zie je nog makkelijker binnenkomende notificaties, wie er belt, de tijd of je agenda.

Ook dit toestel is stof- en waterdicht en beschikt natuurlijk over high-end hardware. Zo is de snelle Snapdragon 888-chip het kloppende hart, bijgestaan door een ruime hoeveelheid werkgeheugen. Er zijn meerdere camera’s aan boord voor goede foto’s en de accu is 3300 mAh groot. Naast opladen via een kabel is ook draadloos opladen mogelijk. Beide toestellen draaien op Android 11 met de One UI-schil die daar overheen ligt.

Pre-order Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Z Flip 3 met abonnement

De vanafprijs van een losse Samsung Galaxy Z Flip 3 ligt op 1049 euro voor het 128GB-model. Daarmee is ‘ie een stuk betaalbaarder dan zijn voorganger die voor 1500 euro werd verkocht. Ook is er een 256GB-variant te koop voor 1099 euro.

Op zoek naar de beste deal van de Samsung Z Flip 3 met abonnement? Bekijk dan natuurlijk onze prijsvergelijker. Koop je het toestel los, maar ben je wel op zoek naar een betaalbaar abonnement, check dan ook onze sim only-prijsvergelijker.

Exclusief: 100 euro korting bij Android Planet

In samenwerking met de bekende webshop Belsimpel scoor je bij Android Planet exclusief 100 euro korting op een van de toestellen. De actie geldt voor zowel de aanschaf van een losse Z Fold 3 of Z Flip 3 of in combinatie met een abonnement.

Het laatste nieuws over Samsung