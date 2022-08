Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 pre-order: check hier de beste deals

Het is nu mogelijk om de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 te pre-orderen. Wil je weten waar je terecht kan en wat je voor de telefoons betaalt? Check dan dit overzicht.

Samsung Galaxy Z Fold 4 pre-order: alles op een rij

We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk zijn de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 onthuld. De toestellen liggen binnenkort in de winkels en uiteraard kun je ze alvast bestellen.

Samsung Z Fold 4: dit zijn de verbeteringen

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is hét nieuwe vlaggenschip van het bedrijf. De opvouwbare smartphone lijkt behoorlijk op zijn voorganger en Samsung kiest dit jaar vooral voor kleinere verbeteringen. Zo is het scherm hetzelfde gebleven, al is de beeldverhouding wel iets aangepast.

Het scharnier is steviger en de Galaxy Z Fold 4 heeft de krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. De chip maakt de nieuwe telefoon sneller dan zijn voorganger, maar moet er ook voor zorgen dat de batterij langer meegaat. Ook nieuw is de 50 megapixel-camera achterop, die betere foto’s moet maken.

Pre-order Samsung Galaxy Z Fold 4

De losse Samsung Galaxy Z Fold 4 heeft een fors prijskaartje van 1799 euro. Hierbij gaat het om de versie met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Samsung brengt ook een variant met 512GB opslag uit voor 1899 euro. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om de Samsung Z Fold 4 met een abonnement in huis te halen.

Samsung Galaxy Z Flip 4 pre-orderen

Bij de Samsung Galaxy Z Flip 4 zijn de verbeteringen ook subtiel, maar wel erg handig. De telefoon, die je kan dichtklappen om ‘m compacter te maken, heeft bijvoorbeeld een fors grotere accu. Hierdoor moet de batterij een stuk langer meegaan, zodat je ook minder snel naar de oplader hoeft te grijpen. De Flip 4 draait – net als de Fold 4 – op Android 12 met de bekende One UI-software van Samsung.

Het toestel is steviger dan zijn voorganger, opnieuw waterdicht en draait op dezelfde krachtige Snapdragon-processor als de Z Fold 4. De vernieuwde 12 megapixel-camera achterop vangt meer licht op, zodat je scherpere (en heldere) foto’s krijgt bij moeilijke lichtomstandigheden. Het scherm is hetzelfde gebleven, maar de randen zijn wel dunner.

Voor een losse Samsung Galaxy Z Flip 4 betaal je 1099 euro. Je krijgt dan het ‘instapmodel’ met 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook kun je kiezen voor de versie met 256GB opslag, waarvoor je 1159 euro betaalt. De duurste variant heeft maar liefst 512GB opslagruimte en kost 1279 euro.

Op zoek naar de beste deal van de Samsung Z Flip 4 met abonnement? Bekijk dan natuurlijk onze prijsvergelijker. Koop je het toestel los, maar ben je wel op zoek naar een betaalbaar abonnement, check dan ook onze sim only-prijsvergelijker.