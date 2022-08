Samsung Galaxy Z Fold4 vs Flip4: dit is de beste keuze voor jou (ADV)

Samsung heeft zijn nieuwe vouwtelefoons gepresenteerd! Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen de Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4? En welk toestel past het beste bij jou? Wij vertellen het je.

De Samsung Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4 zijn allebei zogenaamde vouwtelefoons. Dat betekent dat je ze open kunt klappen en aan de binnenkant een veel groter scherm aantreft dan je zou verwachten. Maar wat zijn precies de extra mogelijkheden van deze smartphones ten opzichte van normale toestellen? En welke past bij jouw gebruik? Dit moet je weten.

Samsung Galaxy Z Fold4

Als je de Samsung Galaxy Z Fold4 in handen krijgt, denk je misschien dat het een normale smartphone is. Aan de buitenkant tref je een 6,2 inch-oled-scherm aan dat je kunt gebruiken als iedere andere telefoon. Op de achterkant vind je een verbeterde 50 megapixel-camera die nog mooiere foto’s maakt in het donker. Verder schiet je extra wijde kiekjes met de ultragroothoeklens en zoom je juist in met de telecamera.

Het feest begint pas écht als je het toestel openvouwt. Aan de binnenkant kijk je plots naar een veel groter en breder 7,6 inch-oled-display. Eigenlijk is het een compacte tablet. Dankzij het extra schermoppervlak krijg je er diverse opties bij. Zo kun je multitasken door meerdere apps tegelijk te draaien op volledige grootte. Ook is het mogelijk om de ene helft van het scherm als toetsenbord te gebruiken, terwijl je op de andere bijvoorbeeld je favoriete website bekijkt. Met de optionele S Pen maak je daarnaast de mooiste tekeningen.

Dankzij de razendsnelle Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip gaat dat allemaal zonder haperingen. Bovendien is deze processor zeer geschikt voor games. Met het grote scherm van de Samsung Galaxy Z Fold4 ga je daar natuurlijk helemaal in op.

Samsung Galaxy Z Flip4

De Samsung Galaxy Z Flip4 doet je misschien denken aan de klaptelefoons van weleer. Maar dan wél in een moderne uitvoering. Het gaat om een heel compact toestel dat, wanneer je hem openvouwt, aan de binnenkant een groot 6,7 inch-oled-scherm bevat. Zo geniet je van alle voordelen van een normale smartphone, terwijl je hem veel makkelijker meeneemt in je tas of broekzak. Bovendien draait ook de Galaxy Z Flip4 op de Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip en heeft hij een grotere batterij dan zijn voorganger. Zo zit je nooit om power verlegen.

Als je het toestel half dichtvouwt, kom je in de Flex Mode terecht. Je kunt verschillende apps tegelijk gebruiken of de telefoon op tafel neerzetten om bijvoorbeeld een groepsfoto met je vrienden te maken. Dankzij de vernieuwde selfiecamera zien die er zeker bij weinig licht nog mooier uit dan voorheen. Je maakt ook fraaie video’s in deze modus, waarbij de lens je volgt als je door het beeld beweegt. Het is dus ook een uitstekende vlogcamera.

Aan de buitenkant van de telefoon vind je het verbeterde coverscherm, waarop je onder meer de tijd en je notificaties checkt. Je kunt er ook direct reageren op je berichten. Daarnaast is het mogelijk om dit display te gebruiken om je selfies mee te schieten. Heb je een Galaxy Watch om je pols? Dan kopieer je het design van de wijzerplaat heel eenvoudig naar het coverscherm van de Galaxy Z Flip4.

Welke vouwtelefoon past bij jou?

Welke vouwtelefoon geschikt is voor jou, hangt natuurlijk helemaal af van je gebruik. Wil je een grote smartphone die veel makkelijker in je broek past dan soortgelijke toestellen? Dan is de Samsung Galaxy Z Flip4 de beste keuze. Ben je op zoek naar een telefoon die je ook als tablet kunt gebruiken en goed is uitgerust voor multitasking? Dan raden we de Galaxy Z Fold4 aan.

