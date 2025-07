Bespaar tot 791 euro op de Samsung Galaxy Z Fold 7 bij inruil van je oude telefoon (ADV)

De foldables van Samsung hebben opvolgers gekregen. De meest luxe uit de stal is de Galaxy Z Fold 7, die je openvouwt tot een mini-tablet. Bespaar tot 791 euro als je een telefoon inruilt bij KPN.

Ruil je oude telefoon in en krijg korting

De Samsung Galaxy Z Fold 6 heeft een opvolger gekregen. Het gaat om de Galaxy Z Fold 7. Hij is dunner dan ooit, heeft uitstekende camera’s en zit boordevol toffe AI-functies. Daaraan hangt een adviesprijs vanaf 2099 euro.

Tijdelijk haal je de nieuwste foldable van Samsung voordeliger in huis bij KPN. Je bent er 371 euro goedkoper uit dan met een los toestel en betaalt 1728 euro. Bovendien krijg je tijdelijk de Galaxy Fold 7 met 512GB voor dezelfde prijs als die met 256GB.

Ruil je ook nog eens een oude telefoon in, dan krijg je een inruilbonus van 300 euro. Dit komt bovenop de waarde die het toestel nog waard is. Welke telefoon je inruilt maakt hierbij niet uit; mits hij niet te oud of enorm beschadigd is. Deze aanbiedingen zijn er maar tot en met 27 juli, dus wacht niet te lang.

Samsung Galaxy Z Fold 7: productiviteit tot de max

Je kiest voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 vanwege zijn veelzijdigheid. Het toestel is dunner dan zijn voorganger, waardoor het lijkt alsof je een ‘normale’ smartphone in handen hebt. Even snel je berichten checken doe je op het coverscherm van 6,5 inch. Klap je hem open dan heb je de beschikking over een 8 inch-scherm.

Daarop is multitasken een fluitje van een cent, mede dankzij de krachtige Snapdragon 8 Elite-chip. Ook een foto nemen kan hij erg goed. Dat komt door de 200 megapixel-hoofdcamera, maar de Galaxy Fold 7 is daarnaast ook uitgerust met een groothoeklens en een telelens. Die haalt je onderwerp drie keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies.

Ook 100 euro inruilbonus bij Galaxy Z Flip 7

Heb je liever het nostalgische gevoel van een klaptelefoon, maar dan in een modern jasje? Dan ga je voor de Galaxy Z Flip 7. Ook die is bij KPN verkrijgbaar met veel voordeel. In plaats van de adviesprijs van 1099 euro, betaal je bij de provider 792 euro. Dat is een besparing van 307 euro.

Daarnaast ontvang je ook hier 120 euro opslagvoordeel en krijg je 512GB voor de prijs van 256GB. Ruil je een oude telefoon in, dan ontvang je 100 euro extra inruilwaarde bovenop de waarde die het toestel nog waard was. Daarmee wordt die nieuwe smartphone dus veel voordeliger.

Combivoordeel: tot 7,50 euro korting en gratis Netflix

Heb je thuis vast internet van KPN? Profiteer dan van nog meer voordeel! Zo ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement en krijg je een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet. Zijn er meer abonnementen op je adres? Dan krijg je meer punten, waardoor je meer keuzemogelijkheden krijgt.

Zo kies je vanaf 4 punten ook voor HBO Max of Disney Plus. Vanaf 8 punten behoort ook Videoland tot je opties.