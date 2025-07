Samsung Galaxy Z Fold 7 of toch Galaxy Z Fold 6: dit is de beste keuze (ADV)

Op 9 juli presenteerde Samsung de nieuwste foldables. De opvolger voor de Galaxy Z Fold 6 is weer in verschillende opzichten verbeterd. Wij laten je zien waarom je voor de Galaxy Z Fold 7 moet gaan.

Tijdens Galaxy Unpacked kwam Samsung weer met nieuwe producten. Het gaat om de Galaxy Watch 8, maar ook de Galaxy Z Flip 7 (FE) en Galaxy Z Fold 7. Deze laatste smartphone is de meest uitgebreide en luxe telefoon van dit moment met een adviesprijs van 2099 euro. We vertellen je waarom je toch echt voor de Galaxy Fold 7 moet gaan.

Dunner dan ooit én groter scherm

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is dunner dan ooit. Terwijl de Fold 6 veel ruimte in beslag neemt en als het ware twee smartphones op elkaar gestapeld is, is dat bij de Fold 7 niet meer het geval. Is ‘ie ingeklapt, dan lijkt het alsof je gewoon één smartphone vast hebt. De Fold 6 was 12,1 millimeter dik, maar de Fold 7 slechts 8,9 millimeter.

Op het coverscherm check je snel berichten of scrol je tijdens je pauze over sociale media. Dit scherm is overigens ook groter geworden: de schermranden zijn flink beperkt, waardoor hij van 6,3 inch naar 6,5 inch is gegroeid. Uitgeklapt heb je de beschikking tot een scherm van maar liefst 8 inch. De voorganger blijft steken op 7,6 inch.

Flinke camera-upgrade naar 200 megapixel

Daarnaast heeft Samsung de camera’s goed onderhanden genomen. De hoofdcamera heeft nu een maximale resolutie van 200 megapixel, waardoor je kiekjes er altijd gelikt uitziet. De Fold 6 heeft een hoofdcamera van 50 megapixel. Ook is het diafragma wat groter geworden, waardoor hij meer licht binnenlaat. In het donker zullen foto’s genomen met de Fold 7 dus beter uit de verf komen.

Ideaal aan een foldable is dat je het toestel neerzet waar je ook wil én maak je jouw foto’s met de beste lenzen op de achterkant van het toestel. Ondertussen zie je op het coverscherm precies hoe je in het frame staat. Daardoor is ‘ie handig voor contentcreatie.

Krachtigere en energiezuinigere chip

Hoewel de accucapaciteit hetzelfde is gebleven, beide toestellen beschikken over 4400 mAh, doet de Fold 7 toch wat langer met de batterij. Dat komt doordat de nieuwste is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 4-chip en de Fold 6 met de Gen 3-processor. Die deed het al goed, maar de Gen 4 is nóg krachtiger en energiezuiniger.

Zowel de Galaxy Z Fold 6 als de gloednieuwe Fold 7 krijgen zeven jaar lang aan Android- en beveiligingsupdates. Toch is het op dit moment een betere keuze om voor de nieuwste Samsung-foldable te gaan, omdat bij de Fold 6 al een jaar is verstreken. Dit betekent dat de Fold 6 tot en met 2032 ondersteund wordt en de Galaxy Z Fold 7 een jaartje langer, tot 2033.

