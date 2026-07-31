Alles over de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold8 (Ultra) en Z Flip8 op een rijtje (ADV)

Samsung kwam onlangs met opvolgers voor de Galaxy Z Fold7 en Galaxy Z Flip7. We vertellen je alles over de gloednieuwe Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra en Galaxy Z Flip8. Dit zijn alle vernieuwingen op een rijtje.

Nieuwe Galaxy Watches en foldables van Samsung

Halverwege juli stond er weer een nieuw Galaxy Unpacked-event op de planning van Samsung. Steevast is het deze maand tijd voor nieuwe Galaxy Watches en telefoons in de Galaxy Z Series.

Op 22 juli werden de Galaxy Watch9 en Galaxy Watch Ultra2 gepresenteerd, maar ook de Galaxy Z Fold8 en Galaxy Z Flip8. Daarnaast is er een nieuwe naam in de line-up: de Galaxy Z Fold8 Ultra. Wat precies de verschillen zijn en wat de beste keuze is voor jou, vertellen we hieronder.

Wacht niet te lang met het plaatsen van je bestelling op samsung.com, want tot en met 6 augustus profiteer je nog van de pre-order actie. Momenteel krijg je namelijk tot 880 euro inruilvoordeel. Ook krijg je zes maanden lang Google AI Pro cadeau.

Samsung Galaxy Z Flip8: dunner en lichter dan ooit

De Samsung Galaxy Z Flip8 is de compactste van de drie en past zonder moeite in je broekzak en de kleinste tasjes. Hij is daarnaast dunner en lichter dan ooit. Op het FlexWindow heb je een klein scherm tot je beschikking dat de volledige ruimte benut. Maak selfies met de hoofdcamera van 50 megapixel en kijk op dit scherm of je wel goed in beeld staat.

Gebruik ook zeker de FlexCam, waarmee je de telefoon als een camcorder vasthoudt om je leuke momenten te filmen. Door de vernieuwde technologie blijft het beeld altijd stabiel, zelfs als je in beweging bent. Vervolgens vouw je hem open als een klaptelefoon uit de jaren 2000 en heb je een 6,9 inch-scherm in handen.

De Galaxy Z Flip 8 heeft een prijs van 1299 euro gekregen, maar momenteel profiteer je nog van goede aanbiedingen. Zo krijg je 50 euro extra inruilwaarde als je een oude telefoon inlevert bij Samsung. Lever je bijvoorbeeld een Galaxy Z Flip7 met 512GB in, dan krijg je tot 515 euro terug. Daardoor heb je de nieuwste Galaxy Z Flip al vanaf 784 euro.

Samsung Galaxy Z Fold8: geoptimaliseerd voor jouw favoriete media

Dan de Samsung Galaxy Z Fold8. Deze telefoon heeft een volledig nieuw ontwerp gekregen. De beeldverhouding van deze vouwbare smartphone leent zich perfect voor sociale media. Vouw hem open en je hebt het ideale formaat voor een film of serie.

Daarnaast is dit de dunste foldable van Samsung tot nu toe, waardoor je bijna vergeet dat hij opvouwbaar is. Aan de binnenkant is een Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy-processor te vinden, wat de krachtigste chip voor Android ooit is. Daardoor is hij perfect afgestemd op alle functies en verlopen alle processen vlekkeloos.

Tof is ook dat je met My Follow Cam een foto of video van je onderwerp, waarna je achteraf één persoon in de schijnwerpers zet. Het lijkt daardoor alsof je dit zelfs op deze manier hebt gefilmd. Eén video geeft zo oneindig veel mogelijkheden.

Tijdens de pre-order periode tot en met 6 augustus ontvang je 100 euro extra inruilwaarde. Ruil je bijvoorbeeld de Galaxy Z Fold7 met 512GB aan opslagruimte in, dan ontvang je tot 880 euro terug. Daardoor betaal je voor de Galaxy Z Fold8 geen 1999 euro, maar 1119 euro.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: multitasken als de beste

We hebben een nieuwe naam in de Galaxy Z Series: de Galaxy Z Fold8 Ultra. Deze foldable is zo krachtig dat het de naam eer aan doet. De Galaxy Z Fold8 Ultra is perfect voor jou als je veel van je telefoon verwacht.

Zonder moeite voert ‘ie meerdere taken tegelijk uit. Handig is dat je twee apps naast elkaar op het binnenste scherm tegelijk gebruikt, waardoor hij kan multitasken als de beste. Daarnaast krijg je met dit toestel uitstekende camera’s, want de hoofdcamera heeft een maximale resolutie van maar liefst 200 megapixel. Ook heb je een telelens tot je beschikking die tot drie keer je onderwerp dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies.

Op samsung.com haal je de gloednieuwe Galaxy Z Fold8 Ultra nu extra voordelig in huis. Nog tot en met 6 augustus krijg je tot 880 euro extra inruilvoordeel. Dit bestaat uit 100 euro extra waarde voor een oude telefoon.

Welk model je hierbij inruilt maakt niet uit. Heb je echter een Galaxy Z Fold7 met 512GB liggen, dan komt daar nog eens 780 euro bij. Hierdoor betaal je 1319 euro voor de Galaxy Z Fold8 Ultra in plaats van de adviesprijs van 2199 euro.