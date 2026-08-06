Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8 nu te koop in Nederland

Vanaf vandaag kun je de Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8 kopen in Nederland! We nemen de vernieuwingen en prijzen met je door.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) kopen? Hier moet je zijn

Op 22 juli kondigde Samsung zijn nieuwe vouwtelefoons aan. Ze gingen toen direct in de pre-order, maar vanaf vandaag kun je de Samsung Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8 ook daadwerkelijk kopen in Nederland.

Het interessante toestel is zonder twijfel de Galaxy Z Fold 8. Die heeft een heel nieuwe vorm. Het toestel beschikt over een breed 5,5 inch-oled-scherm aan de buitenkant en aan de binnenzijde vind je een 7,6 inch-display. Dat heeft een verhouding van 4 staat tot 3 en is daarmee ook veel breder dan voorgaande Folds. Dat maakt het toestel erg geschikt voor mediaconsumptie.

De Fold 8 draait op een razendsnelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, heeft minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Je beschikt over twee 50 megapixel-camera’s: een groothoeklens en een ‘normale’ camera.

De fabrikant wist een accu van 4800 mAh in het vrij compacte toestel te proppen, die je met 45 watt redelijk snel oplaadt. De smartphone draait op Android 17 en krijgt zeven jaar volledige software-ondersteuning. Dat betekent zowel nieuwe versies van het besturingssysteem als beveiligingspatches.

Samsung vraagt 1999 euro voor de Fold 8 met 256GB opslagruimte. Ga je voor de versie met 512GB opslag, dan ben je 2199 euro kwijt. De duurste variant met 1TB opslag kost 2599 euro. Je kiest uit de kleuren Graphite (donkergrijs), Cream (gebroken wit) en Lavender (lichtpaars/lila).

Sluit je tegelijk een abonnement af? Dan kun je vaak flink besparen.

Ook als je het toestel los wil bestellen, beginnen de prijzen inmiddels al te dalen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, die je ook vanaf vandaag kunt kopen, is de echte opvolger van de Galaxy Z Fold 7. Hij heeft een smal 6,5 inch-display aan de buitenkant en een groot, bijna vierkant 8 inch-display aan de binnenzijde. Daarmee is het toestel een slag groter dan de normale Fold 8.

Hij draait op dezelfde Snapdragon-chip en heeft eveneens minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. De accu is met 5000 mAh net een slagje groter en laadt weer met 45 watt op. Ook de softwarebelofte is hetzelfde: de Fold 8 Ultra krijgt updates tot de zomer van 2033.

De Ultra onderscheidt zich van de gewone Fold 8 met betere camera’s. Zo heeft de hoofdcamera een veel hogere resolutie van 200 megapixel en beschik je over een 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom. De 50 megapixel-groothoeklens is wel hetzelfde.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra bedraagt 2199 euro, 100 euro meer dan zijn voorganger. Standaard heeft het vouwtoestel 256GB, maar Samsung verkoopt ook modellen met 512GB en 1TB opslag. Je bent dan respectievelijk 2399 euro en 2799 euro kwijt. Je kiest uit de kleuren Graphite (donkergrijs), Cream (gebroken wit) en Violet Shadow (paars).

Je kunt abonnementen bekijken via onderstaande links:

Liever een los toestel? Check dan de (web)shops hieronder.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Naast de twee Folds kun je ook de Samsung Galaxy Z Flip 8 vanaf nu officieel kopen. Dit klaptoestel is een bescheiden update ten opzichte van de Flip 7. Zo zijn de schermpjes hetzelfde: een 4,1 inch-display aan de buitenzijde en een 6,9 inch-scherm aan de binnenzijde. De accu heeft een identieke capaciteit van 4300 mAh en laadt met 25 watt nog steeds vrij traag op.

Ook aan de camera’s heeft Samsung niets veranderd. Je beschikt weer over een 50 megapixel-hoofdcamera en een 12 megapixel-groothoeklens. Naar een telelens om mee in te zoomen, zul je vergeefs zoeken.

Wel nieuw is de Exynos 2600-chip, die voor betere prestaties moet zorgen. Daarnaast is het toestel 8 gram lichter dan zijn voorganger en een halve millimeter dunner. Ook bij de Flip 8 mag je tot 2033 rekenen op updates.

De adviesprijs voor het instapmodel, met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag, bedraagt 1299 euro. De 512GB-uitvoering heeft een prijskaartje van 1499 euro. Je kiest uit de kleuren Graphite (donkergrijs), Cream (gebroken wit) en Pink (roze). Check de voordeligste abonnementen hieronder.

Bij onderstaande winkels kun je het toestel los aanschaffen.

Lees meer over Samsung: