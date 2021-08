Dit zijn de 3 grootste vernieuwingen van de Samsung Z Fold3 en Z Flip3 5G (ADV)

Heb je de Samsung Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 al gezien? De fonkelnieuwe vouwtelefoons zijn weer flink verbeterd en vanaf nu te bestellen bij MediaMarkt. We zetten de drie grootste vernieuwingen op een rij.

De Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 zijn de nieuwste vouwbare smartphones van Samsung. Je hebt een compact toestel in je zak dat je uit kunt klappen tot een enorm scherm. Dat biedt vele mogelijkheden op het gebied van onder meer fotografie en productiviteit.

Uiteraard kun je de telefoons nu al pre-orderen bij MediaMarkt. Op 27 augustus hebben de eerste kopers hun exemplaar in huis. Kijk je mee naar de grootste vernieuwingen?

1. Onbezorgd genieten

De Samsung Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 zijn de eerste waterbestendige vouwtelefoons ter wereld. Dankzij de IPX8-certificering hoef je dus niet bang te zijn als je jouw smartphone een keer in het toilet laat vallen. Ook een omgevallen kop koffie of een flinke regenbui zijn geen enkel probleem meer.

Daarnaast beschikken de toestellen over Gorilla Glass Victus, het sterkste glas op een smartphone. De Galaxy Z Flip3 en Z Fold3 overleven een val van wel twee meter hoogte. Bovendien is ook het scharnier verbeterd. Als je de telefoons de komende vijf jaar elke dag honderd keer open- of dichtklapt, werkt het systeem nog net zo goed als op de eerste dag.

2. Vouwbaar ontwerp biedt nog meer mogelijkheden

Het vouwbare ontwerp van de Samsung Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 verandert de manier waarop je met je smartphone omgaat. Met de selfiecamera van de Z Flip3 zet je het toestel half opengevouwen voor je neer, zodat je je handen vrij hebt om een toffe tutorial op te nemen. Je hoeft de telefoon bovendien niet open te klappen als je snel een foto wil maken van bijvoorbeeld een vlinder.

De Z Fold3 maakt multitasken heel gemakkelijk. Met de nieuwe navigatiebalk switch je eenvoudig tussen al je apps en Split View deelt het display op in twee velden. Je kunt niet alleen meerdere apps tegelijk draaien, maar ook makkelijker werken binnen één programma. Denk bijvoorbeeld aan je lijst contacten. Links scrol je door de namen, terwijl je rechts alle informatie over een bepaald persoon ziet staan. Bovendien is de Z Fold3 nu geschikt voor de S Pen, waardoor je nog efficiënter kunt werken.

3. Grotere en mooiere schermen

De Samsung Galaxy Z Flip3 heeft een flink verbeterd Cover Screen. Dit scherm op de buitenkant van het toestel is maar liefst vier keer zo groot als bij zijn voorganger. Je kunt er niet alleen de tijd op checken, maar ook je laatste berichten lezen of een wekker zetten. Daarnaast gebruik je het display ook om selfies te schieten. Het 6,7 inch-oled-scherm aan de binnenkant heeft een hogere verversingssnelheid van 120Hz gekregen. Daardoor ziet scrollen door je sociale media er veel soepeler uit.

Wat direct opvalt als je de Galaxy Z Fold3 openvouwt, is dat het gaatje voor de selfiecamera is verdwenen. De lens zit nu ónder het gigantische 7,6 inch-oled-scherm, waardoor je hem niet ziet zitten als je jouw favoriete series kijkt.

De krachtige stereospeakers en het vloeiende 120Hz Dynamic AMOLED 2X Infinite Flex Display zorgen samen voor de ultieme entertainmentervaring. Ook het 6,2 inch-scherm aan de buitenkant ververst de pixels nu 120 keer per seconde, waardoor je nooit meer haperingen ziet.

De Z Fold3 en Z Flip3 zijn nu te bestellen bij MediaMarkt

Zie jij jezelf al rondlopen met een Samsung Galaxy Z Fold3 of Z Flip3? Als je de smartphones vóór 27 augustus bestelt, profiteer je van diverse pre-order voordelen. Zo ontvang je extra inruilwaarde voor je huidige toestel en krijg je een jaar lang gratis Samsung Care+. Bij de Z Fold3 ontvang je daarnaast een gratis cover met S Pen én een travel adapter voor onderweg.

