Vouwbare smartphones populairder dan ooit: dit is waarom iedereen nu de Samsung Galaxy Z Fold 7 of Flip 7 wil (ADV)

Ben jij toe aan een nieuwe smartphone? Samsung heeft zojuist de gloednieuwe Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 onthuld. Ontdek hier waarom deze innovatieve vouwbare smartphones absoluut het overwegen waard zijn.

Gloednieuwe Galaxy Z Fold 7 en Flip 7

Een vouwbare smartphone zoals de gloednieuwe Samsung Galaxy Z Fold 7 of Z Flip 7 (FE) heeft een aantal unieke voordelen die je bij een traditionele smartphone niet vindt. Hieronder lees je diverse redenen waarom steeds meer jongeren overstappen op een foldable.

Multitasken als een Pro

Een vouwbare smartphone is dichtgeklapt zo compact dat hij moeiteloos in je broekzak of tas past. Klap je het toestel open, dan beschik je direct over een groot scherm dat perfect is voor het kijken van films of creatief bezig zijn. Kies je voor de Galaxy Z Fold 7, dan heb je zelfs een mini-tablet tot je beschikking dankzij het indrukwekkende 8-inch display.

Hiermee kun je extra comfortabel multitasken, zonder dat je een aparte tablet hoeft mee te nemen. Zo combineer je het gemak van een compacte smartphone met de veelzijdigheid van een groot scherm in één apparaat.

Met het grote scherm van een vouwbare smartphone kun je moeiteloos meerdere apps naast elkaar openen. Dit maakt multitasken niet alleen eenvoudiger, maar ook veel efficiënter. Zo kun je bijvoorbeeld snel een e-mail opstellen terwijl je tegelijkertijd een WhatsApp-bericht stuurt, zonder steeds te hoeven wisselen tussen verschillende apps.

Creatieve mogelijkheden

Ook op creatief gebied biedt een vouwbare smartphone volop mogelijkheden. Dankzij het flexibele scharnier kun je het toestel in verschillende hoeken neerzetten, wat ideaal is voor handsfree selfies, vlogs of groepsfoto’s. In combinatie met de krachtige camera’s op zowel de Fold 7 als de Flip 7, heb je altijd de mogelijkheid om originele content te maken, waar je ook bent.

De nieuwste Gemini AI-functies tillen je creativiteit bovendien naar een hoger niveau. Zo kan Gemini automatisch je foto’s en video’s optimaliseren, storende elementen verwijderen en slimme suggesties geven voor de beste compositie of belichting.

Daarnaast kun je met spraakgestuurde opdrachten snel foto’s bewerken, sorteren of zelfs automatisch collages en creatieve achtergronden laten genereren. Hierdoor wordt het maken, bewerken en delen van unieke content makkelijker en nog leuker.

Innovatief en stijlvol design

Het design van een vouwbare smartphone valt direct op en straalt innovatie uit. Door het unieke vouwmechanisme en het moderne uiterlijk onderscheid je je moeiteloos van anderen; zo’n toestel trekt gegarandeerd de aandacht, waar je ook bent. Daarbij kun je je vouwbare smartphone vaak helemaal naar eigen smaak samenstellen.

Er is keuze uit diverse trendy kleuren zoals donkerblauw, rood, zwart of mintgroen, zodat je altijd een model vindt dat bij jouw persoonlijkheid past. Daarnaast zijn er tal van accessoires beschikbaar, zoals beschermhoesjes, custom cases en stijlvolle covers, waarmee je jouw toestel verder personaliseert en beschermt. Zo maak je van je smartphone echt een verlengstuk van jezelf.

Toekomstbestendig en ook nog eens duurzaam

Tot slot zijn de nieuwste foldables gemaakt van sterke materialen zoals aluminium en bieden ze tot wel zeven jaar software- en beveiligingsondersteuning, waardoor je toestel tegen een stootje kan en jarenlang veilig en up-to-date blijft.

Gratis upgrade voordeel

Bij aankoop van een Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 of Z Flip7 FE ontvang je tijdelijk tot €551 upgrade voordeel. Daardoor krijg je nu tijdelijk de 512GB opslagvariant voor de prijs van de 256GB variant.

Dit betekent dat je extra opslagruimte krijgt zonder bij te hoeven betalen. Deze actie loopt tot en met 27 juli 2025 en de korting is berekend op basis van een 2-jarig Vodafone Red Unlimited abonnement. De korting is gebaseerd op de adviesprijs en reeds verwerkt in de toestelprijs.

Red Unlimited: onbeperkt data al vanaf €22,50 per maand

Ben je vaak onderweg en vraag je je af of je genoeg data hebt om overal te kunnen multitasken? Dat is gelukkig nergens voor nodig! Met een Vodafone Red Unlimited-abonnement hoef je je geen zorgen meer te maken over je dataverbruik. In Nederland profiteer je namelijk van onbeperkt data en 50GB data in de rest van de EU.

Dit maakt het abonnement dus ook ideaal voor op vakantie als je bijvoorbeeld de menukaart wil vertalen. Combineer je dit abonnement met een Ziggo-internetabonnement, dan betaal je slechts €22,50 per maand en ben je altijd en overal online. Heb jij geen Ziggo thuis, dan betaal je €30 per maand voor je abonnement.

Of je nu onderweg video’s streamt, meerdere apps tegelijk gebruikt of vaak grote bestanden downloadt, je blijft zorgeloos verbonden zonder dat je je druk hoeft te maken over het opmaken van je databundel. Dankzij deze bundel kun je overal blijven werken, streamen en communiceren, zelfs als je veel reist of vaak buiten de deur bent.

Extra korting met Vodafone Young

Wil je écht het maximale uit je mobiele abonnement halen als jongvolwassene tussen de 18 en 28 jaar? Dan is Vodafone Young zeker aan te raden. Je krijgt namelijk tot wel €7,50 korting per maand op populaire Vodafone 5G-abonnementen zoals Red Unlimited of Start XL, zelfs als je geen Ziggo-klant bent. Die korting loopt gewoon door tot je 30e verjaardag, waardoor je jarenlang profiteert van een lagere prijs voor onbeperkt bellen en internetten.

Maar dat is nog niet alles: als Vodafone- of Ziggo-klant krijg je toegang tot Priority, waarmee je voorrang hebt op tickets voor de grootste concerten, festivals en sportevenementen. Ben je Young-klant, dan geldt dit uiteraard ook voor jou. Combineer je Vodafone met Ziggo, dan krijg je er bovendien dubbele data en een gratis TV-pakket bij. Zo haal je niet alleen meer uit je abonnement, maar ook uit je vrije tijd.