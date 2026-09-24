Déze Samsung- en Google-telefoons zijn nu flink afgeprijsd (ADV)

Is jouw telefoon aan vervanging toe? Dan is het verstandig om eens een kijkje te nemen bij Odido. Hier is momenteel Prijzenslag, wat betekent dat je hoge korting ontvangt op Samsung- én Google-telefoons!

Prijzenslag bij Odido: tot 27 procent korting op Samsung en Google

Loopt jouw abonnement bijna af of is je telefoon aan het aftakelen? Odido heeft momenteel Prijzenslag. Deze actieperiode zorgt ervoor dat je jouw volgende smartphone met hoge korting in huis haalt.

Denk aan de Samsung Galaxy S26, maar ook het Ultra-model en verschillende Google Pixel-toestellen. Daardoor wordt het wel heel interessant om nu voor Odido te kiezen. We zetten hieronder de beste aanbiedingen voor je op een rij.

Samsung Galaxy S26 Ultra met 394 euro voordeel

Wil jij het beste van Samsung in huis halen, dan is de Galaxy S26 Ultra een uitstekende keuze. De krachtigste chip van dit moment zit in deze telefoon, waardoor alle functies soepel werken. Ook zit ‘ie bomvol AI-mogelijkheden: bewerk je foto’s tot ze eruitzien alsof ze door een professional zijn gemaakt, of tover met een korte prompt je kiekje om tot een kunstwerk.

Een ander opvallend onderdeel is het Privacy Display, waarmee je pottenkijkers van je scherm houdt. Jij ziet een kraakhelder beeld, maar mensen om je heen die schuin op het scherm kijken zien niets. De Samsung Galaxy S26 Ultra is de eerste telefoon met zo’n ingebouwd privacyscherm. Daarnaast heb je de beschikking over de allerbeste camera’s, waaronder een 200 megapixel-hoofdcamera en een telelens waarmee je tot vijf keer inzoomt.

In combinatie met een abonnement van Odido ontvang je altijd al toestelkorting, maar dankzij de Prijzenslag ontvang je nog eens tot 394 extra voordeel. Momenteel betaal je hierdoor niet de adviesprijs van 1449 euro, maar 1055 euro.

Google Pixel 11 Pro met 311 euro voordeel

Ga je liever voor een compact toestel met de beste camera’s? De Google Pixel 11 Pro is de allernieuwste aanwinst van Google en met een schermafmeting van 6,3 inch, één van de kleinste telefoons die je gaat vinden. Tof is dat in dit kleine formaatje alsnog een krachtige processor en uitstekende camera’s gestopt zijn.

Zo maak je jouw foto’s met één van de drie camera’s op de achterkant. Net als de Galaxy S26 Ultra haal je jouw onderwerpen tot vijf keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Na het nemen van je foto bewerk je ‘m met de fijne bewerkingssoftware.

Een ander groot voordeel van één van de Pixel-telefoons is dat je kan rekenen op lange ondersteuning: bij de 11 Pro is dat tot zeven jaar. Tussendoor ontvang je zogenaamde Pixel Drops, die je smartphone weer voorzien van de nieuwste functies.

Dankzij de Prijzenslag bij Odido scoor je de Google Pixel 11 Pro extra voordelig. Op basis van de adviesprijs bespaar je nu 311 euro, waardoor je 888 euro betaalt. Ook ontvang je een accessoirebox cadeau. Hierin vind je de Pixel Flex 67W-snellader en een Pixelsnap-oplader. Deze laatste is een draadloze lader die je magnetisch op de achterkant van je Pixel-telefoon vastklikt.

Klantvoordeel bij Odido: gratis Videoland

Heb je thuis ook een vast internetabonnement van Odido? Dan profiteer je van nog meer voordeel. Zo ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement én 5 euro korting op je internetfactuur. Daarnaast mag je 2,50 euro korting inleveren en in ruil daarvoor krijg je een gratis Videoland-abonnement!

Wil je dit nou ook, maar heb je nog geen Odido voor thuis? Hiervoor is ook een uitstekende actie, want het eerste jaar betaal je maar 20 euro per maand. Daarna betaal je het normale tarief, afhankelijk van de internetsnelheid die je kiest.