De 5 beste deals voor de feestdagen bij Samsung.com (ADV)

Samsung heeft een laatste ronde aanbiedingen voor je klaarstaan. Wij hebben de vijf beste voor je op een rijtje gezet in het overzicht hieronder. Lees dus snel verder en ontdek deals voor smartwatches, smartphones, tablets en andere Samsung-producten!

Galaxy Gifts-deals zijn begonnen

Samsung sluit het jaar af met deze aanbiedingen voor de feestdagen. Als je nog op zoek bent naar een goede deal op Samsung-producten, dan kun je nu toeslaan.

Verschillende producten zoals smartphones, tablets en smartwatches zijn tijdelijk afgeprijsd. We hebben de beste deals voor je op een rijtje gezet, zodat je niet verder hoeft te zoeken of iets hoeft te missen. Let op: alle acties lopen tot en met 2 januari.

Samsung Galaxy Watch4: €50 cashback

De Samsung Galaxy Watch4 is de eerste smartwatch die draait op Wear OS. Hiermee is er onder andere betere connectiviteit met andere Galaxy-apparaten. Wanneer je bijvoorbeeld een app installeert op je smartphone wordt deze ook op je smartwatch gezet.

Daarnaast heb je, vergeleken met voorgaande generaties, een snellere processor en meer opslag voor betere prestaties en meer apps. Ook sensoren zijn van de partij als het aankomt op de features van deze wearable: gps, hartslagmeter, stappenteller en slaapmonitoring.

Ben je op zoek naar een nieuwe smartwatch? Tot en met 16 januari kun je profiteren van de 50 euro cashback-actie die geldt voor de Samsung Galaxy Watch4. Bekijk de deal via de knop hieronder:

Samsung Galaxy Z Fold3 5G: gratis Galaxy Watch4 Classic t.w.v. 369 euro

Het meest opvallende aan de Samsung Galaxy Z Fold3 5G is natuurlijk het opvouwbare scherm. Wanneer je deze openklapt kijk je naar een smartphone ter grootte van een mini-tablet, met een display van 7,6 inch. Als je het toestel sluit, heb je weer een normale smartphone met een scherm van 6,2 inch.

Het vouwbare scherm is niet het enige hoogstandje van dit toestel. Zo heb je een krachtige Snapdragon 888-chip met 12GB werkgeheugen. Dat betekent veel mogelijkheden om te multitasken. Ben je meer een foto- en video-enthousiast? Ook dan ben je voorzien met 8K video-opname en een hoofdcamera van 12 megapixel voor scherpe foto’s.

Tijdelijk profiteer je tot en met 2 januari van de aanbieding van Samsung. Hiermee krijg je een gratis Galaxy Watch4 Classic ter waarde van 369 euro cadeau bij je Samsung Galaxy Z Fold3 5G.

Samsung Z Flip3 5G en S21-serie: gratis Galaxy Buds2 ter waarde van 149 euro

Dit is de foldable voor gebruikers die van een compact design houden. Je geniet van een vouwbaar scherm, maar klapt het toestel verticaal open. Wanneer je de Samsung Z Flip3 5G openklapt, heb je een eigentijdse smartphone met een 6,7 inch-scherm.

Een 3300 mAh-batterij zorgt ervoor dat je een hele dag zonder opladen kan, terwijl 8GB aan werkgeheugen ervoor zorgt dat multitasken geen enkel probleem is. Zodra je je Galaxy Z Flip3 5G dichtklapt, past ‘ie in je borstzak en kun je je meldingen aflezen op het tweede scherm naast het camera-eiland.

De Galaxy S21 is het vlaggenschip van Samsung. Alle toestellen uit de reeks zijn voorzien van supersnelle hardware met de Exynos 2100-chip en 8GB werkgeheugen (12-16GB voor de S21 Ultra).

Tot slot zijn de camera’s van een zeer hoge kwaliteit, zodat je erg mooie foto’s kan maken. Zo heeft de S21 een prima 12 megapixel-hoofdcamera en 64 megapixel-zoomlens. De S21 Ultra doet er nog een stapje bovenop en beschikt over een 108 megapixel-hoofdcamera.

Tijdelijk ontvang je tot en met 2 januari gratis de Samsung Galaxy Buds2 oordopjes ter waarde van 149 euro cadeau bij de aanschaf van een Galaxy Z Flip3 5G of een van de modellen uit de Samsung S21-reeks.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: €50 cashback

De FE staat voor de Fan Edition van de Samsung Galaxy Tab S7. Deze tablet is uitgerust met een Snapdragon 750G-chip, die lekker snel is en zonder problemen meerdere apps tegelijk draait. Voor je aantekeningen of visuele werken kun je gebruikmaken van de S Pen. Tot slot heb je een gigantische 10090 mAh-batterij, zodat je lang genoeg bezig kunt blijven.

Tijdelijk loopt er een cashback-campagne voor deze tablet. Tot en met 9 januari kun je namelijk 50 euro ontvangen na aankoop van een Galaxy Tab S7 FE. Bekijk de actie met de knop hieronder:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: gratis Keyboard Cover (adviesprijs €105) (t/m 26 december)

Je bent waarschijnlijk bekend met de Samsung Galaxy A51 en A71. Deze smartphones draaien op de Exynos 9611-chip, die ook terug te vinden is in de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Dit maakt ‘m een betrouwbare tablet.

Achterop vind je een 8-megapixel camera om foto’s te maken van leuke momenten of belangrijke documenten. Wanneer je virtueel wil samenkomen met vrienden of vergaderen met collega’s, maak je gebruik van een 5-megapixel selfiecamera aan de voorzijde.

Om je productiviteit te verhogen kun je tot en met 26 december profiteren van een aanbieding waarbij je een gratis tablet hoesje met toetsenbord, oftewel een Keyboard Cover, ontvangt bij aanschaf van een Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Bekijk de deal met de knop hieronder:

Op zoek naar een ander cadeau?

Ben jij niet op zoek naar een nieuwe smartphone of tablet, maar zoek jij een ander cadeau voor onder de kerstboom? Samsung heeft voor jou de populairste Galaxy Gifts op een rijtje gezet. Daarbij heb je de keuze uit cadeaus onder de 150, onder de 300 en 500 euro. Denk bijvoorbeeld aan een wireless charger of een SmartTag.