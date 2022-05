Het perfecte Moederdag-cadeau vind je nu bij Samsung (ADV)

Ben jij op zoek naar het perfecte cadeau voor Moederdag? Dat vind je natuurlijk bij Samsung! We zetten de beste aanbiedingen voor je op een rij.

Dit zijn de beste cadeaus voor Moederdag

Moederdag staat weer voor de deur en Samsung is er helemaal klaar voor. Tot en met 8 mei profiteer je van voordelen of cashbacks op diverse smartphones. Zo maak je je moeder blij en bespaar je nog wat geld ook!

Samsung S22-serie nu met 200 euro extra inruilwaarde

In de Galaxy S22-serie vind je de beste smartphones die Samsung te bieden heeft. Het compacte instapmodel heeft een 6,1 inch-oled-scherm en past dus gemakkelijk in de broekzak. Toch heeft dit toestel een krachtige processor en vernieuwde 50 megapixel-camera die ook in het donker de mooiste foto’s maakt. Heeft je moeder liever een maatje groter? Ga dan voor de Samsung Galaxy S22 Plus met zijn 6,6 inch-scherm.

Het topmodel is de Samsung Galaxy S22 Ultra. Naast een 6,8 inch-scherm en maar liefst vijf camera’s beschikt dit toestel over een ingebouwde S Pen. Daarmee kun je tekenen, notities maken en bijvoorbeeld de camera bedienen zonder de S22 Ultra aan te raken.

Bij aanschaf van een telefoon uit de S22-serie profiteer je tot en met 15 mei van 200 euro extra inruilwaarde. In totaal kan je voordeel hierdoor oplopen tot maar liefst 581 euro. Let op: de inruilwaarde van je huidige telefoon is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het type toestel en de staat waarin hij verkeert.

Samsung S21 FE nu met 100 euro cashback

De Samsung Galaxy S21 FE is een voordelig, maar toch zeer compleet vlaggenschip. Hij beschikt over de dezelfde snelle processor als de reguliere S21-telefoons en heeft een 6,4 inch-oled-scherm met een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor geniet je van vloeiende beelden. Met de drie camera’s achterop maak je bovendien uitstekende foto’s.

Tot en met 8 mei is het extra aantrekkelijk om de Samsung Galaxy S21 FE aan te schaffen. Je profiteert tijdelijk namelijk van 100 euro cashback!

Samsung Galaxy A53: de midrange topper van 2022

De betaalbare Samsung Galaxy A53 is de opvolger van de zeer populaire Galaxy A52s en A52. Het 6,5 inch-toestel beschikt onder meer over een nieuwe processor en grotere batterij, zodat je minder vaak hoeft op te laden. Bovendien is de smartphone waterdicht. Een duik in de wc is dus geen enkel probleem. Daarnaast krijg je maar liefst vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Ontdek de Samsung Galaxy Watch4 serie

Ben je op zoek naar een smartwatch voor je moeder? Kijk dan eens naar een horloge uit de Samsung Galaxy Watch4-serie. Ze hebben veel gezondsheidsfuncties en sensoren om je bloeddruk, hartslag en het zuurstofpercentage in je bloed te meten. De smartwatch kan ook uitgebreidere informatie bijhouden, zoals spiermassa, lichaamswater en het vetpercentage van je lichaam. Daarnaast synchroniseer je de horloges eenvoudig met je smartphone, zodat je bijvoorbeeld berichtjes op je pols ziet binnenkomen.

Het verschil tussen de Galaxy Watch4 en Galaxy Watch4 Classic zit ‘m vooral in het ontwerp. De gewone Watch4 bedien je via het touchscreen, terwijl je de Classic ook kunt bedienen met de roterende schermrand. Daarnaast oogt deze versie meer als een traditioneel horloge. Beide versies zijn verkrijgbaar in twee verschillende maten.

Nog veel meer mooie aanbiedingen

Hopelijk heb je al aardig wat inspiratie opgedaan voor jouw Moederdag-cadeau. Samsung heeft echter nog veel meer mooie aanbiedingen. Zo krijg je bij aanschaf van de vouwbare Galaxy Z Fold3 of Z Flip3 tijdelijk een Galaxy Watch4 Classic cadeau (met een adviesprijs van 399 euro)!

Waneer je de Samsung Galaxy S20 FE koopt, ontvang je de Galaxy Buds2 (adviesprijs van 149 euro) helemaal gratis. Deze oortjes zijn zelf, net als de Buds Pro en Buds Live, tijdelijk extra voordelig geprijsd.