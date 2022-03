Samsung S Pen: dit kun je allemaal met deze slimme stylus (ADV)

Wat hebben schrijven, schilderen en een sluiterknop gemeen? Met de Samsung S Pen gebruik je ze allemaal even makkelijk. Dit slimme pennetje werkt onder andere met de high-end Galaxy S22 Ultra en Z Fold3. Ontdek hier alle features en waarom jij een smartphone met de S Pen in huis wil halen.

S Pen: pen en papier, maar dan virtueel

Samsungs S Pen kennen we natuurlijk van de Galaxy Note-serie, die inmiddels niet meer bestaat. De S Pen is wel te vinden in verschillende andere nieuwe toestellen van Samsung. Met de stylus kun je aan de slag met heleboel handige functies. Zo ben je niet alleen een stuk productiever, maar gebruik je ‘m ook voor allerlei vormen van ontspanning.

Door het compacte ontwerp van de stylus neem je ‘m natuurlijk ook makkelijk mee. In de Samsung Galaxy S22 Ultra is er trouwens plek voor dit pennetje zelf, bij de Z Fold3 kun je ‘m kwijt in de speciale cover.

Hoe werkt de S Pen?

Met het pennetje schud je zo alinea’s aan tekst, maar ook mooie kunstwerken uit de losse pols. Hetzelfde geldt voor werken met de S Pen op het grote scherm van de Galaxy Z Fold3 5G. Dat is natuurlijk de ideale combinatie voor het maken van notities, schetsen of multitasken.

Na gebruik stop je ‘m weg in de behuizing van de S22 Ultra of plaats je ‘m in het opbergvakje van de telefoonhoes om de Z Fold 3. Zo heb je het pennetje altijd binnen handbereik.

Hoe krijgt de S Pen dit allemaal voor elkaar? Via nauwkeurige kalibratie herkennen de stylus en het speciale laagje in het scherm elkaar. Zo verschijnt iedere pennenstreek direct op het display, waardoor het net zo natuurlijk aanvoelt als wanneer je op papier schrijft, tekent of werkt.

Wat kan ik allemaal met de S Pen?

Met de S Pen in handbereik kom je productief, ontspannen en voldaan de dag door. Op kantoor en thuis maak je notities aan je bureau tijdens de zoveelste vergadering of het doornemen van een document. Schrijf en bewerk tekst, highlight belangrijke informatie of schrijf de laatste notities op van zaken die je nog moet dubbelchecken.

Vergeet je wel eens iets of zoek je vaak naar een pen en papier om snel iets op te schrijven? Door je telefoon te combineren met de S Pen heb je altijd een notitieblok op zak. Noteer alles in je eigen handschrift en gebruik vervolgens de slimme handschriftherkenning. Daarmee wordt al je handgeschreven werk omgezet, zodat je het direct als document kunt opslaan of doorsturen naar anderen.

Zit je werkdag er eindelijk op, dan is het tijd om te ontspannen! Dat betekent voor veel mensen dat het tijd is voor een film, hun favoriete serie of om een potje te gamen. Er zijn verschillende spellen geoptimaliseerd voor de S Pen, waardoor de besturing nog fijner wordt. Even nootjes pakken tijdens de film? Dan gebruik je de S Pen toch gewoon om de film te pauzeren.

Ben je meer in een artistieke stemming? Dan gebruik je de S Pen gewoon als je virtuele verfkwast of potlood. Het display van de S22 Ultra of Z Fold3 wordt jouw canvas waarop je mooie landschappen of je droomhuis tovert. Maak je ook graag foto’s en video’s? Dan begin je de opname, een selfie of groepsfoto met één druk op de knop van het pennetje. Alle kiekjes bekijken? Ook dan gebruik je natuurlijk de S Pen om door de galerij te scrollen. Nog wat tekst toevoegen of iets bewerken, ook dan is de stylus je beste vriend.

S Pen in combinatie met Galaxy S22 Ultra of Z Fold3?

Ben je enthousiast geworden over de veelzijdigheid van de S Pen? Het pennetje werkt standaard met de Galaxy Z Fold3 5G en S22 Ultra. Twijfel je nog tussen deze twee toppers? De Z Fold3 5G is de ultieme multitasker, heeft een groot uitvouwbaar scherm en is uniek in z’n soort. De S22 Ultra is een krachtige alleskunner met een goed stel camera’s.

Samsung Galaxy S22 Ultra

De keuze tussen de twee toptoestellen is relevanter dan ooit door een tijdelijke cashback-actie op de Z Fold3 5G waarmee je een 500 euro voordeel opdoet. Daarmee haal je beide telefoons voor nagenoeg hetzelfde bedrag in huis.

Samsung Galaxy Z Fold

Op zoek naar een nieuwe Samsung-smartphone met abonnement? Dan is de keuze voor KPN een fijne en voordelige. Zo ontvang je maximaal 7,50 euro korting per maand en ontvang je vele extra’s zoals Spotify Premium, Netflix en Husselkorting.