Samsung S20 FE 5G fors in prijs gedaald: hier is het toestel het goedkoopst

De Samsung S20 FE heeft vlotte hardware en een grote accu, maar ook een aantrekkelijke prijs. Door een prijsdaling is dit toestel nu nog voordeliger. Bekijk de prijzen die we voor je op een rijtje hebben gezet.

Samsung Galaxy S20 FE prijsdaling: alles op een rij

Eind 2020 introduceerde Samsung de Galaxy S20 FE, een goedkopere versie van de S20. Het toestel viel op door een erg goede prijs-kwaliteitverhouding. Zo is de zogeheten Fan Edition-smartphone uitgerust met een 120Hz-display, een feature die we ook aantreffen in de nieuwste smartphones. Bovendien ondersteunt het toestel 5G.



Het 6,7 inch-scherm heeft niet alleen vloeiende, maar ook scherpe beelden door de hoge resolutie. De prestaties worden verzorgd door de krachtige Snapdragon 865-chip en grote 4500 mAh-accu. Hierdoor kun je prima multitasken en zonder problemen een dag lang je favoriete apps en games gebruiken.

Samsung heeft een actie lopen voor de Galaxy S20 FE 5G. Het gaat om een cashback-actie van 50 euro die je via Samsung zelf kunt verzilveren als je het toestel koopt voor 23 januari 2022. Het maakt hierbij niet uit of je de smartphone los, via een provider met abonnemeent of webshop koopt.

Wil je de Samsung Galaxy S20 FE 5G als los toestel? Dan haal je deze in huis bij Belsimpel voor 538 euro.

De beste S20 FE 5G aanbiedingen bij providers – bespaar tot 106 euro

Wanneer je een toestel koopt bij een provider maakt de omvang van je bundel niet uit. Of je nu een onbeperkte bundel neemt of bijvoorbeeld maar 1GB data; voor het toestel betaal je dezelfde prijs. Dit is een interessante optie als je geen grote bundel nodig hebt, maar niet de hoofdprijs voor de telefoon wil betalen.

T-Mobile en Tele2 bieden een toestelkorting van 106 euro en staan daarmee bovenaan. Daarna volgt Vodafone, waar je 82 euro kunt besparen op de S20 FE 5G. En als laatste is er KPN met een voordeel van 58 euro. Aanvullend op een lagere toestelprijs bieden providers vaak ook een paar andere aanbiedingen. Bekijk ze hieronder:

De beste Samsung S20 FE 5G aanbiedingen bij webshops – bespaar tot 226 euro

Wanneer je bij webshops bestelt, kunnen we de “massa is kassa”-regel toepassen. Hoe groter je bundel, des te meer korting je krijgt op de aanschafprijs van de S20 FE 5G. Als je een grootafnemer bent van data, sms’jes en belminuten dan zijn aanbiedingen bij webshops een interessante keuze voor je.

Hieronder hebben we voor verschillende webshops de aanbiedingen op een rijtje gezet. We zijn hierbij uitgegaan van het maximale voordeel door voor onbeperkte bundels te kiezen:

Samsung Galaxy S20 FE 5G met KPN – bespaar tot 226 euro

Wanneer je de Samsung Galaxy S20 FE 5G via GSMweb aanschaft bij KPN ben je het voordeligst uit. Hier bespaar je namelijk 226 euro op de toestelprijs. Als je hiernaast ook thuis internet hebt van KPN, dan krijg je een extra korting van 2,50 euro per maand.

Samsung Galaxy S20 FE 5G met Vodafone – bespaar tot 202 euro

Als je voor Vodafone kiest, heb je een voordeel van 202 euro. Het is ietsje minder, maar nog steeds voordelig omdat je uiteindelijk 336 euro betaalt voor het toestel. Wanneer je op je adres ook internet van Ziggo hebt, dan profiteer je hier bovenop nog eens van 5 euro korting per maand en een veilig online pakket. Als je hierbij ook Interactieve TV van Ziggo hebt afgesloten, dan krijg je extra TV zenders.

Meer over de Samsung Galaxy S20 FE

Wil jij je eerst meer verdiepen in de Samsung Galaxy S20 FE? Of heb je ‘m al besteld en kun je niet wachten tot deze binnen is? Lees dan eens onze review van de 4G-versie van dit toestel. Op een andere processor na zijn de toestellen identiek aan elkaar.