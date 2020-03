Vind je de nieuwe Galaxy S20-serie interessant, maar zijn ze iets te prijzig? We zijn op zoek gegaan naar de beste aanbiedingen mét abonnement en zonder BKR-registratie. Lees snel hoe je met deze constructie honderden euro’s op je toestel bespaart.

Kies een abonnement mét toestel, zonder BKR

Je leest regelmatig over het krijgen van een BKR-registratie indien je een nieuw toestel met abonnement afsluit. Echter, als je het toestel direct afbetaalt, is dit niet het geval. Wij zijn in de abonnementen van diverse providers gedoken en zagen dat het bedrag dat je voor het toestel zelf betaalt, een stuk lager is dan bij de aanschaf van een los toestel zonder abonnement.

Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra prijzen

Een Galaxy S20 (met 5G) los kost 999 euro, een behoorlijk bedrag dus. Als je naar abonnementen gaat kijken, zie je met een simpele berekening al snel dat je honderden euro’s op je toestel kunt besparen. Hetzelfde geldt voor de S20 Plus en S20 Ultra, die los 1099 euro en maar liefst 1349 euro kosten.

Galaxy S20 met abonnement voor 504 euro zonder BKR

In de prijsvergelijker van Android Planet staan miljoenen prijzen van toestellen in combinatie met alle abonnementen. Daarbij kun je vaak zelf bepalen of je het toestel in één keer wil afbetalen, per maand wil aflossen of een combinatie hiervan. Om een abonnement met toestel aantrekkelijk te maken, geven providers en shops vaak een korting op het toestel. Deze korting krijg je ook als er voor kiest om het toestel in één keer af te betalen. Wij vroegen ons af wat de beste prijs is die te vinden is voor een nieuw toestel als de Galaxy S20.

Dit hebben we uitgezocht en we kwamen uit op een Galaxy S20 5G met abonnement van KPN, aangeboden door Belsimpel. Het gaat om een 2 jarig abonnement met onbeperkt data, bellen en sms’en. Als je bij dit abonnement kiest voor 0 euro maandelijkse bijbetaling, dan betaal het toestel direct af bij de aanschaf.

Je betaalt dan 504 euro voor het toestel in plaats van de losse toestelprijs van 999 euro. Je bespaart dus 495 euro. Wel betaal je dan natuurlijk nog de maandelijkse abonnementskosten van 34,50 per maand hier bovenop. In totaal is dit echter een stuk goedkoper dan wanneer je de telefoon los zou aanschaffen voor de adviesprijs, en dan nog een sim only-abonnement erbij neemt.

De abonnementsprijs bij deze selectie is 34,50 euro per maand. Indien je al een pakket van KPN afneemt zoals internet, krijg je ook nog eens combinatiekorting van 7,50 euro. Met deze combikorting kom je uit op een maandprijs van 27 euro en daarbij heb je ook nog eens het nieuwste toestel in handen. Geen slechte deal. Opvallend hierbij is dat de S20 4G iets prijziger is dan de S20 5G bij dezelfde selecties.

Een kanttekening die we helaas wel moeten maken is dat deze aanbieding alleen geldt voor nieuwe klanten. Als je bestaande klant bent, betaal je al snel 144 euro meer. Je komt dan uit op een toestelprijs van 648 euro, nog steeds een leuke korting ten opzichte van de losse toestelprijs.

Benieuwd naar welke deals er nog meer zijn? Hieronder zie je een tabel met de prijs die je betaalt met diverse selecties. Indien je al klant bent bij één van de providers en je gebruik wil maken van het combinatievoordeel, zorg er dan voor dat je dit aanvinkt in je selectie. Let wel op: de aanbiedingen die we nu gevonden hebben zijn een momentopname en kunnen ieder moment aangepast worden. Wees er dus snel bij!

